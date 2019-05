Matteo Salvini annuncia | “Arriva il decreto sicurezza 2” Nuova stretta sui migranti

M5s e l'effetto-Davigo sulla magistratura - il ritorno della ghigliottina per Matteo Salvini : Sembra di essere tornati alla campagna elettorale degli anni di Tangentopoli segnata dagli scandali delle mazzette, dalle inchieste, dagli arresti e dagli avvisi di garanzia. Con una magistratura politicamente "interventista" - vedi Piercamillo Davigo - che, come scrive Augusto Minzolini su il Giorn

Matteo Salvini in difficoltà rilancia con il decreto sicurezza bis : Matteo Salvini in difficoltà, rilancia con il decreto sicurezza bis. Un decreto composto da dodici articoli.Il provvedimento introduce nuove norme che chiariscono le competenze dei vari dicasteri a proposito di sbarchi, inasprisce le misure contro i trafficanti di esseri umani e le sanzioni per chi aggredisce le Forze dell’Ordine. Tra le novità, anche il potenziamento delle operazioni sotto copertura per contrastare ...

Matteo Salvini distrugge i contestatori a Catanzaro : "Zitti - moscerini rossi. Sapete dove dovete andare?" : Il copione si ripete: al comizio di Matteo Salvini arrivano gli ormai consueti contestatori sinistri. In questo caso siamo a Catanzaro: sul fondo della piazza gremita ecco arrivare i soliti fessi che urlano al leader della Lega "buffone, buffone". E come sempre la replica non si è fatta attendere, e

Ancora un "finto selfie" contro Matteo Salvini : un ragazzo cerca di dargli un bacio : Pina Francone Il ministro dell'Interno vittima, Ancora una volta, di una presa in giro: un ragazzo gli ha chiesto un selfie e poi ha cercato di dargli un bacio Il nuovo problema di Matteo Salvini è extra-politico e sono i selfie. Già, perché il leader della Lega è ormai "perseguitato" da finti sostenitori che lo avvicinano prima o dopo un comizio in piazza, chiedendogli un selfie, per poi sbeffeggiarlo. Settimane fa, a Caltanissetta, ...

Sondaggio di Termometro Politico : 'Come premier gli italiani preferirebbero Matteo Salvini a Giuseppe Conte' : 'Come premier gli italiani preferirebbero Matteo Salvini a Giuseppe Conte '. Secondo un Sondaggio di Termometro Politico illustrato da Gianluca Borrelli in diretta a Coffee Break su La7, 'l'unico che ...

Mare Jonio - Gad Lerner contro Matteo Salvini sui migranti : 'Ride sui morti annegati - se non è razzismo questo' : 'Ciao ciao a chi pratica il salvataggio in Mare. Solo questo sa dire il ministro Matteo Salvini dopo aver appreso che altri 70 migranti sono annegati ieri nel Mediterraneo'. Gad Lerner non riesce a ...

Chef Rubio lancia la sfida social "gioca e sfotti Matteo Salvini" : Su Twitter il noto cuoco televisivo ha preso di mira lo spot 'Vinci Salvini' lanciato ieri dal leader della Lega

Mare Jonio - Gad Lerner contro Matteo Salvini sui migranti : "Ride sui morti annegati - se non è razzismo questo" : "Ciao ciao a chi pratica il salvataggio in Mare. Solo questo sa dire il ministro Matteo Salvini dopo aver appreso che altri 70 migranti sono annegati ieri nel Mediterraneo". Gad Lerner non riesce a trattenersi e ogni volta che una nave Ong, in questo caso la Mare Jonio, viene respinta, perde il cont

Sondaggio di Termometro Politico : "Come premier gli italiani preferirebbero Matteo Salvini a Giuseppe Conte" : "Come premier gli italiani preferirebbero Matteo Salvini a Giuseppe Conte". Secondo un Sondaggio di Termometro Politico illustrato da Gianluca Borrelli in diretta a Coffee Break su La7, "l'unico che mantiene la sua base elettorale è Salvini, che tiene in mano la leadership del centrodestra. Luigi Di

Matteo Salvini vittima di nuovo di finti selfie (Video) : Il Ministro degli Interni Matteo Salvini, dopo un comizio a Fano, in provincia di Pesaro, è rimasto vittima di un cosiddetto selfie-trappola: infatti dei ragazzi, 2 ragazze e un ragazzo, si avvicinano per chiedergli un selfie, al momento dello scatto però, mentre le due ragazze si baciano tra di loro, il ragazzo tenta di baciarlo ma il ministro riesce a scansarsi. È l'ultimo caso dei finti selfie, dopo gli episodi di Caltanissetta e Salerno ad ...

Elisabetta Trenta contro Matteo Salvini : "Non si permetta di attaccare i militari" : Ancora la ministra Elisabetta Trenta contro Matteo Salvini. Nel giorno successivo all'ordine alla Marina circa il salvataggio di immigrati in acque libiche, che ha portato allo scontro con il leader della Lega, la Trenta ha puntato nuovamente il dito in un colloquio sul Corriere della Sera: "Ormai è

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini a L'aria che tira : "Usa il tema delle droghe per coprire il caso Siri" : "La direttiva del ministro dell'Interno chiede più controlli ma non si parla di chiusura dei negozi che vendono marijuana". Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, non perde poi occasione per attaccare Matteo Salvini: "Usa il tema delle droghe per coprire il caso Siri.". E

25 anni di LaPresse - gli auguri di Matteo Salvini : 'Da giornalista più che da ministro' Matteo Salvini fa i suoi auguri a LaPresse per il 25esimo compleanno dell'agenzia di stampa fondata da Marco Durante. Nel videomessaggio del vicepremier anche le ...

Il libro dell’editore Altaforte su Matteo Salvini è al primo posto della classifica dei libri più venduti su Amazon : Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio – il libro al centro delle polemiche che hanno portato all’esclusione del suo editore, Altaforte, dal Salone del libro di Torino – in questo momento è al primo posto della classifica generale dei libri