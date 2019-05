La serie Bull confermata | nuova stagione dopo le accuse di molestie a Michael Weatherly

Bull rinnovato nonostante lo scandalo ma Steven Spielberg non produrrà più la serie : Bull è stato rinnovato per una quarta stagione da parte di CBS, i fan della serie legal con Michael Weatherly possono tirare un sospiro di sollievo. La serie, dopo una stagione di ascolti bassi ma stabili, ultimamente sembrava molto a rischio visti anche i problemi legati alle accuse di molestie e comportamenti scorretti lanciate al protagonista Weatherly.Al contrario Bull è entrata nel massiccio giro di rinnovi di CBS insieme a SEAL ...

Steven Spielberg lascia Bull 4 - l'addio sulla scia del #MeToo? Rinnovo con polemiche per la serie con Michael Weatherly : Il Rinnovo della serie da parte di CBS, con la conferma che Bull 4 ci sarà nonostante le polemiche intorno al suo protagonista, ha avuto uno strascico pesante: la rete ha rinnovato il procedural con Michael Weatherly per la quarta stagione, ma il produttore esecutivo Steven Spielberg ha rescisso il contratto con la produzione e non sarà più alla guida creativa della serie. Il passo indietro del celebre cineasta arriva presumibilmente sulla ...

Da Bull a Hawaii Five-0 - tutte le serie della CBS rinnovate che rischiavano di non tornare : La CBS ha rinnovato ben sei drammi: Bull, Hawaii Five-0, Madam Secretary, MacGyver, SWAT e Seal TEAM torneranno il prossimo anno rispettivamente con le nuove stagioni. I fan possono dormire sonni tranquilli, dato che alcuni di questi show rischiavano la cancellazione. Bull, il legal drama con protagonista Michael Weatherly ha passato un'annata per niente facile, tanto da mettere a rischio la possibilità di tornare per la quarta stagione. Mesi ...

Red Bull Cliff Diving World series – Tutto pronto per la seconda tappa - il 12 maggio appuntamento a Dublino : Domenica 12 maggio per la prima volta 24 tuffatori delle grandi altezze si sfideranno nella capitale irlandese al porto di Dún Laoghaire Dopo che i campioni in carica Gary Hunt (GBR) e Rhiannan Iffland (AUS) hanno dominato la tappa d'apertura nelle Filippine a metà aprile, la Red Bull Cliff Diving World Series vola in Europa per la tappa più a nord della stagione: Dublino. Dal caldo tropicale delle lagune di El Nido al clima rigido della ...

serie B - Red Bull B-Best : le nomination della 35ª giornata : Ma con la Serie B torna il Red Bull B-Best, il contest organizzato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con Red Bull che ogni settimana premia un vincitore secondo cinque categorie di merito:

serie B - Red Bull B-Best : Le nomination della 34ª giornata : I nominati di questa giornata del Red Bull B-Best Il rush finale della Serie B è iniziato e con lei prosegue il Red Bull B-Best, il contest organizzato da Red Bull e La Gazzetta dello Sport che ogni settimana premia un vincitore secondo 5 categorie di merito: Carisma, Cuore, Energia, Genio ed Extratime. E i protagonisti sono proprio gli utenti, che hanno la possibilità di votare il ...

Bull 3 non va in onda il 20 aprile - la serie è già in pausa? I dettagli sulla programmazione : Bull 3 non va in onda stasera, sabato 20 aprile. Secondo la guida TV Rai, la serie TV con protagonista Michael Weatherly si prende una piccola pausa questa settimana e di conseguenza, cambia anche la programmazione di The Rookie: il procedural crime con Nathan Fillion stasera verrà trasmesso alle 21:20 anziché alle 21:05. Bull 3 invece lascia il posto al programma La domenica sportiva, ma i fan infatti non dovranno attendere molto per ...

Red Bull Cliff Diving World series 2019 – Nelle Filippine trionfano Hunt e Iffland : Red Bull Cliff Diving World Series 2019: Hunt e la Iffland vincono nel paradiso delle Filippine. I campioni in carica confermano il proprio talento conquistando la prima tappa della stagione Il 7 volte campione Gary Hunt ha iniziato la World Series 2019 esattamente come aveva concluso quella 2018, vincendo… e per la quinta volta di fila!. Nelle splendide lagune di El Nido però non è stato l'unico a brillare: Constantin Popovici, nuovo ...

Red Bull Cliff Diving World series 2019 - la nuova stagione inizia in paradiso : c'è anche De Rose : Occhi puntati sui campioni in carica Gary Hunt e ...

Red Bull Cliff Diving World series 2019 – Il 13 aprile inizia la nuova stagione nelle Filippine : Red Bull Cliff Diving World Series 2019: la nuova stagione inizia in paradiso. Sabato 13 aprile a El Nido, nelle Filippine, prende il via l'undicesima edizione della competizione di tuffi più entusiasmante del mondo. In gara come wildcard anche l'azzurro De Rose Ultimi giri d'orologio prima dell'inizio della Red Bull Cliff Diving World Series 2019! Il 13 aprile a El Nido, nella regione di Palawan delle Filippine, 24 tuffatori delle grandi ...