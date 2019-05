Industria | produzione +1% nel trimestre

Istat : a marzo produzione Industriale -0 - 9% - su anno -1 - 4% : Roma, 10 mag., askanews, - A marzo 2019 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,9% rispetto a febbraio. Corretto per gli effetti di calendario, a marzo ...

Francia - frena ancora la produzione Industriale a marzo : Rallenta ancora a marzo la produzione industriale francese. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato infatti un decremento dello 0,9% dal +0,1% rivisto di febbraio, +0,4% la prima lettura,. Il dato, comunicato dall' Ufficio di statistica nazionale, INSEE, , è peggiore ...

Spagna - produzione Industriale a picco a marzo : produzione in caduta in Spagna a marzo . Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale, INE,, nel mese di marzo, si registra su anno un calo del 3,1% rispetto al -0,2% rivisto di febbraio, -0,3% la prima ...

Produzione Industriale - il boom della farmaceutica non dipende dalla Brexit. Export e ricavi in crescita dal 2008 : Nell’ultimo comunicato Istat sulla Produzione industriale, riferito a febbraio, l’ottava casella brillava particolarmente. Nel contesto di un’inattesa ripresa dell’attività manifatturiera, l’industria farmaceutica è riuscita a mettere a segno un +11% rispetto allo stesso mese del 2018. Un progresso che si ridimensiona al 5,3% correggendo il dato per il diverso numero di giorni lavorati, ma comunque testimonia il dinamismo del comparto. La ...

Germania - produzione Industriale in aumento anche a marzo : L'industria tedesca continua a mostrare segnali di recupero interrompendo la fase di debolezza dei mesi precedenti. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, nel mese di marzo il dato ...

Industria : Istat - prezzi produzione fermi sul mese - +2 - 9% sull' anno : A marzo l'Istat stima una dinamica congiunturale stazionaria dell'indice dei prezzi alla produzione dell'Industria, mentre su base annua si registra una crescita del 2,9%. A marzo 2019 - spiega l'...

Industria - a marzo prezzi produzione +2 - 9% su anno : A marzo l'Istat stima una dinamica congiunturale stazionaria dell'indice dei prezzi alla produzione dell'Industria mentre, su base annua,

Giappone : crollo del 4 - 6% annuo per la produzione Industriale : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in marzo la produzione industriale ha segnato in Giappone un crollo del 4,6% annuo, in ulteriore peggioramento rispetto al precedente declino dell'1,1%, 0,3% il rialzo ...

Cina - Pil trim1 meglio di attese - balzo produzione Industriale marzo : Nel primo trimestre l'economia cinese è cresciuta al ritmo stabile di 6,4% rispetto all'anno precedente e il mese scorso la produzione industriale ha visto un balzo, entrambi i dati sono migliori delle attese.

Cina - Produzione Industriale in crescita a marzo : Continua la ripresa nel 2019 per la Produzione industriale cinese e a rilevarlo è il Bureau of Statistics cinese. Nel mese di marzo, a livello tendenziale , l'output è aumentato del 8,5% , ...

USA - frena la produzione Industriale nel mese di marzo : frena la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di marzo. Il dato ha registrato una contrazione dello 0,1% dopo il +0,1% di febbraio , risultando al di sotto delle attese degli analisti che ...

Produzione Industriale - a sorpresa Italia prima in Eurozona : supera la Francia : Nonostante le previsioni che vedevano l'Italia a un passo dal baratro, a quanto pare le cose non vanno poi così male. Nell'ultimo trimestre, infatti, l'Italia si posiziona al primo posto nella Produzione industriale dell'Eurozona, con un contributo del 35,7%, posizionandosi anche sopra rispetto alla Francia. Ultima invece, la Germania, con un punteggio del -21%. Naturalmente bisogna però guardare con cautela a questi dati, poiché il nostro paese ...

Produzione Industriale - l'Italia traina la crescita dell'Eurozona. Bloomberg : "Effetto tiramisù"" : Ciò nonostante, 'la terza economia dell'area euro deve ancora fare molto per recuperare il terreno perso nell'ultimo decennio' precisa. La Produzione industriale italiana rimane infatti inferiore del ...

Industria - Bloomberg : “Nel primo trimestre dall’Italia il maggior contributo ad aumento produzione nell’Eurozona” : Con i dati positivi registrati a gennaio e febbraio (rispettivamente +1,9 e +0,8%), l’Industria italiana si candida a sorpresa a fare da locomotiva che traina l’aumento della produzione Industriale dell’Eurozona nel primo trimestre del 2019. A calcolarlo è l’agenzia Bloomberg, che ha rielaborato i dati Eurostat sui primi due mesi dell’anno tenendo conto del peso di ogni Paese sulla produzione totale dell’area e ...