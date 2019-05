I gesti che mancano

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) Giorgio Almirante, compostissimo, entrò nel palazzo in via delle Botteghe oscure a Roma, sede del Pci, in cui era stata allestita la camera ardente per Enrico Berlinguer. Trentacinque anni fa, giugno 1984, quasi l’indicibile e impensabile in politica: il leader del Msi, partito di destra nato dalle ceneri della Repubblica di Salò, repubblichino egli stesso, per la sinistra “uno sporco fascista, un reietto, un rottame della storia”, “fucilatore di partigiani” (“stando alla sentenza che ha bollato per sempre la sua appartenenza ai repubblichini di Salò”, come osserva l’autore), che andava a rendere omaggio al suo principale avversario politico, capo del Partito comunista più forte d’Occidente, morto dopo un comizio a Padova.Antonio Padellaro ci racconta, oggi, che Almirante e Berlinguer ebbero 4-6 ...

