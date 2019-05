Giancarlo Magalli rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti di Adriana Volpe

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019)perneidi. A stabilirlo è stato il Tribunale di Milano, come riporta il sito Dagospia, secondo cui il conduttore de “I Fatti Vostri” dovrà presentarsi in aula il prossimo 15 luglio, data in cui si terrà la prima udienza del processo che lo vedrà imputato. I magistrati hanno accolto la richiesta dellache era ricorsa a un avvocato in seguito a un’intervista rilasciata daal settimanale Chi nel novembre del 2017, in cui aveva usato durissime e insinuanti parole neidella presentatrice sua collega. Insomma, continua così la diatriba tra i due che, nel corso degli anni, dagli studi tv Rai si è spostata nelle aule di tribunale. Tutto iniziò conche nel corso di una puntata in diretta del programma di Rai2 sottolineò l’età del collega e, come riposta, venne ...

