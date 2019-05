Dominio inglese | in finale è Chelsea-Arsenal

ilfogliettone

(Di venerdì 10 maggio 2019) Sara' derbytranelladi Europa League, mercoledi' 29 maggio, allo stadio Olimpico di Baku. Nell'anno della Brexit l'Inghilterra si scopre piu' che mai calcisticamente europea, visto che Tottenham e Liverpool si giocheranno la Champions. Nessuna nazione aveva mai portato contemporaneamente quattro finaliste nelle due coppe continentali. Ma se la squadra di Unai Emery e' volata in Azerbaigian in scioltezza, andando a vincere 4-2 a Valencia (dopo il 3-1 di Londra, merito degli implacabili Lacazette e Aubameyang, autori di tre reti il primo e di quattro il secondo nei 180'), molto piu' sudato e' l'approdo della formazione di Maurizio Sarri che ha avuto bisogno dei rigori per piegare l'Eintracht, dopo che 120' minuti avevano prodotto un pari per 1-1, come in Germania.Decisivi dal dischetto gli errori di Hinteregger e Paciencia, mentre Hazard non sbaglia ...

