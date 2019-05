Di Maio | Nunzia De Girolamo a Linea Verde? Mi preoccupa E lei replica

blogo

(Di venerdì 10 maggio 2019) Un'indiscrezione lanciata da TvBlog tre giorni fa (e riportata oggi, senza citazione della fonte, dal quotidiano La Repubblica) scatena una polemica politica. Tutto nasce dal retroscena di Blogo secondo il quale l'ex parlamentareDesarebbe stata scelta dalla Rai per condurre le puntate di prima serata diEstate. Oggi, via Facebook, è arrivato il commento della notizia da parte del vice Premier Luigi Di, leader del M5S:Si può capire tutto, ma cheDe, ex deputata di Forza Italia e poi Ncd, ovvero Berlusconi e Alfano (non so se rendo l'idea), sia stata messa a condurresu Rai1, no, non lo posso capire. Che c'entra una ex parlamentare con la televisione pubblica? Ma vi sembra normale? Mi auguro sia una balla, anche se finora non è arrivata alcuna smentita dall'azienda e questo mi. Credo che qualcuno debba dare ...

