Caro Salvini | il fascismo non è un’idea Glielo spiego con le parole di Pertini

(Di venerdì 10 maggio 2019) Bisogna essere grati a Virginia Raggi per aver espresso, con coraggio e coerenza, la solidarietà del popolo romano nei confronti della famiglia rom perseguitata dai codardi nazifascisti di CasaPound che, come al solito, se la prendono con donne e bambini, mentre non disdegnano accordi e sostegno reciproco con i Casamonica e simili. Siamo di fronte a un piano sistematico per scatenare veri e propri pogrom ai danni dei Rom e di altre minoranze nella classica logica del capro espiatorio da linciare, come Hitler insegna. In questo modo i cameratucoli di CasaPound vorrebbero guadagnare una qualche adesione popolare nei settori più deboli della popolazione romana lasciati a se stessi da decenni di amministrazioni di tutte le tendenze politiche che vanno per la maggiore, dal Pd ad Alleanza nazionale. Virginia Raggi ha dovuto sopportare insulti e minacce, nonché le critiche del tremebondo Di ...

