Calcio | polemiche in Inghilterra per finali lontane e costose

ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2019) All’indomani della qualificazione di Chelsea e Arsenal per la finale di Europa League, fa discutere inla decisione dell’UEFA di giocare a Baku la partita il prossimo 29 maggio e sul numero esiguo di biglietti a costi elevatissimi. Secondo quanto riporta LaPresse l’Arsenal ha stimato in oltre 1000 euro a tifoso solo i costi di viaggio per assistere alla finale di Europa League. I tifosi inglesi sono sul piede di guerra per l’eccessiva distanza (9.000 km) e i costi di viaggio, visto che al momento non ci sono voli di linea fra Londra e la capitale dell’Azerbaigian. I tifosi dell’Arsenal e del Chelsea sono ulteriormente indignati dal fatto che ai club siano stati assegnati solo 6.000 biglietti ciascuno per lo Stadio Olimpico che ne può contenere fino a 68.700. Nella polemica è intervenuto il manager del Liverpool, Jurgen Klopp che in ...

SSCNapoliNews : Calcio, polemiche per finali lontane e costose - napolista : Calcio, polemiche per finali lontane e costose #Klopp: «Queste decisioni devono essere molto più sensate, molto più… - zazoomblog : Calcio polemiche per finali lontane e costose - #Calcio #polemiche #finali #lontane -