Atti sessuali su ragazzine | 6 in comunità

Versilia - arrestati tre uomini per Atti sessuali con ragazze minori di 14 anni : Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Viareggio con l’accusa di atti sessuali con due minori di 14 anni . Per loro – tutti italiani residenti in Versilia , di età compresa tra i 50 e i 60 anni – il giudice per le indagini del tribunale di Lucca ha disposto gli arresti domiciliari ipotizzando la possibilità di reiterazione dei reati anche verso altre minori . Le indagini dei carabinieri, scaturite da una segnalazione, ...

Si filmava in Atti sessuali su bimbo di 1 anno per compiacere l’amante - maestra in manette : Per tutti era una maestra d'asilo esemplare e ligia al dovere ma dietro quell'aspetto all'apparenza normale in realtà si nascondeva una donna che non esitava a violentare un bambino di appena un anno e a filmarsi per compiacere il suo amante. La terribile storia di abusi su minori arriva dalla contea di Seminole, nello stato della florida, in Usa, dove la donna, la 34enne Audra Mabel, è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di sfruttamento ...