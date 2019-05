Assassin’s Creed Odyssey | Le novità in arrivo a Maggio

gamerbrain

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ubisoft continua ad aggiornare Assassin’scon nuovi contenuti, mantenendo la promessa fatta riguardante in generoso supporto post-lancio. Scopriamo insieme le novità in. Le novità inper Assassin’sA seguire vi riportiamo i contenuti previsti nel corso del mese: Nuovo Racconto Perduto della Grecia (14) intitolato Una giornata molto lunga, il quale permetterà ai giocatori di esplorare il villaggio di Locride Nuovi elementi per il negozio (21) tra cui il Pacchetto Personaggio Eracle e il Pacchetto Navale Idra, i quali includono un set attrezzatura, una cavalcatura, un’ascia, uno stile per la nave, una polena e un aspetto per l’equipaggio Nuovo aggiornamento per il gioco L’aggiornamento porterà quanto segue: I luogotenenti unici eccellenti potranno acquisire ...

PlanetR7_ : Assassin's Creed Odyssey: patch, oggetti e tutte le novità in arrivo a maggio - Rita02342835 : RT @nonsolomobile: Assassin's Creed Unity gratis per ricordare Notre-dame » Parliamo Di Videogiochi - meringalover : io: domani ho l'interrogazione di fisica e non ho studiato manco una pagina sempre io: guarda video di gattini nel… -