Agnelli | ' Non ho intenzione di indebolire la Serie A'

Agnelli : 'Nuova Champions? Non voglio indebolire la Serie A' : Ma c'è anche chi come Lotito ha ribattuto ad Agnelli durante l'assemblea, evidenziando «la necessità di preservare i valori dello sport e dei campanili». Dal canto suo, Agnelli ha precisato che « a ...

Agnelli : «Riforma Champions - non voglio indebolire la Serie A» : «Non dimentico di essere italiano, non ho alcuna intenzione di indebolire la Serie A. Il mio obiettivo è ottenere il meglio per tutti». Andrea Agnelli ha concluso così il suo intervento ieri nel corso dell’assemblea della Lega Serie A, parlando della riforma Champions. Parole da presidente delll’Eca, promotore della rivoluzione, prima ancora che da presidente della […] L'articolo Agnelli: «Riforma Champions, non voglio indebolire la Serie ...

Leghe Europee - Agnelli Non interviene e Tebas attacca : Un po' a sorpresa a Madrid, all'incontro delle Leghe Europee, il presidente dell'Eca e della Juventus, Andrea Agnelli, non ha preso la parola ma ha fatto parlare, alla platea dei club, l'ex portiere ...

Leghe Europee - Lotito : “decisioni vanno condivise” - Agnelli Non parla : Intervento a Madrid nell’incontro delle Leghe Europee da parte del presidente Claudio Lotito puntando l’attenzione sulla “sovranità dei campionati nazionali e sul valore sociale che ha il calcio”, inoltre ha sottolineato “le responsabilità che hanno i presidenti dei club su questo tema”. Come riporta il numero uno biancoceleste bisognerebbe “costruire una cabina di regia tra club e Leghe per ...

Bucchioni : 'Allegri aspetta incontro ma Agnelli Non chiama - possibile sorpresa della Juve' : Una delle notizie più battute dai giornali in questi giorni è la permanenza o meno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Nonostante le dichiarazioni rilasciate da Agnelli nel post partita di Juventus-Ajax (in cui il presidente ha confermato la panchina del tecnico livornese nella prossima stagione) e quelle di Allegri nel programma televisivo 'Che Tempo Che Fa', vi è ancora chi avanza dei dubbi sul futuro della panchina bianconera. Ad ...

Mattioli : 'Conte non credo torni alla Juve - con Agnelli si è lasciato male' : In vista della prossima stagione di Serie A, potrebbero esserci diversi ribaltoni sulle panchine, con alcuni dei top club del campionato italiano che potrebbero decidere di affidare la loro guida tecnica a nuovi allenatori. Dall'Inter al Milan, fino ad arrivare alla Roma e alla Juventus, sarebbero queste le panchine potenzialmente più a 'rischio'. Riguardo a quella bianconera si attende l'incontro fra il presidente Andrea Agnelli e il tecnico ...

Bucchioni : 'Allegri è sicuro di restare - Agnelli Non ha più parlato - gatta ci cova' : La stagione calcistica è ai titoli di coda ed allora i club sono proiettati a programmare il futuro prossimo. Anche la Juventus sta cercando nuove soluzioni per dare l'assalto al tabù Champions League e, a quanto pare, non sembra così convinta di continuare a farlo con Massimiliano Allegri. Il mistero che aleggia intorno al previsto incontro tra il 'Conte Max' e Andrea Agnelli è stato ampiamente trattato da Enzo Bucchioni nel suo editoriale su ...

Juventus - Agnelli Non molla Allegri e intanto flirta con Guardiola : Il futuro di Max Allegri non è per nulla scontato, al netto delle dichiarazioni rassicuranti degli ultimi giorni. Ci sono motivazioni da pesare a fine stagione e un progetto tecnico da ridisegnare, ma ...

L'ira dell'European Leagues : 'Non prendiamo ordini da Agnelli' : ROMA - 'Più calcio europeo fa bene al gioco, per i tifosi, per la società, per lo sviluppo culturale, sportivo e finanziario'. È uno dei 'principi fondamentali per il futuro del calcio europeo' su cui ...

E' la Juve di Agnelli : da Ronaldo a Marotta e il bond - Andrea non ha paura : Ricucendo i rapporti con Jorge Mendes per arrivare a Cristiano Ronaldo : investimento senza precedenti per arrivare al campione più forte del mondo, in coabitazione con Leo Messi,, ma quando doveva ...

Juventus - Pistocchi critico : “Agnelli Non vincerà la Champions così” : Juventus – Maurizio Pistocchi sul suo profilo social ha commentato l’eliminazione in Champions League della Juve. Parole anche dedicate al futuro di Massimiliano Allegri. Parole dure anche in merito alla Champions League futura dei bianconeri. Juventus, Pistocchi critica Agnelli Il giornalista ha ribadito sul suo profilo Twitter il suo concetto: «Andrea Agnelli che conferma Allegri dopo […] More

Agnelli pronto a ripartire : "La Juve non finisce qui - andiamo avanti con Allegri" : Ronaldo si prende la scena, ma questa volta non basta per vincere. Il presidente bianconero incassa il colpo e guarda già al futuro