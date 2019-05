Tria | Per le riforme fiscali servono coperture strutturali

Giovanni Tria avverte : “No aumento deficit per tagliare le tasse - servono coperture strutturali” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avverte che l'ipotesi di aumentare il deficit per tagliare le tasse e introdurre una riforma fiscale è da scartare: "Per finanziare riforme fiscali strutturali servono coperture altrettanto strutturali, il deficit può coprire solo investimenti o esigenze temporanee".Continua a leggere

La Serie A sogna coi benefici fiscali per gli “impaTriati” : Uno dei temi più caldi per la prossima sessione di mercato è legato alla nuova normativa prevista dall’art. 5 del Decreto Crescita. La nuova normativa varata lo scorso 30 aprile prevede l’esenzione ai fini Irpef del 70% dei redditi di lavoro percepiti dai lavoratori italiani e stranieri che sono stati residenti due anni all’estero, che […] L'articolo La Serie A sogna coi benefici fiscali per gli “impatriati” è stato realizzato ...

Tria al Sole 24 Ore : «No a nuovo deficit per tagliare le tasse» : «Non drammatizziamo il confronto con la Uele loro previsioni sono in linea con quelle contenute nel Def. Ai rilievi sul debito in arrivo risponderemo che tra i fattori rilevanti c’è prima di tutto la crisi economica». Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un’intervista al Sole 24 Ore in edicola giovedì 9 maggio...

Nuovo grattacielo per Parigi : via libera per la Tour Triangle - 180 metri di lusso dalla forma inedita [FOTO] : Dopo una lunga battaglia giudiziaria, la giustizia francese ha approvato la costruzione della Tour Triangle a Parigi. Un grattacielo che nascerà dal lato della Porte di Versailles e che è fortemente criticato dagli ecologisti, che denunciano un progetto “energivoro”. Il progetto, il cui costo stimato è di 500 milioni di euro, è stato bocciato una prima volta nel 2014, prima della sua adozione nel 2015 secondo una versione leggermente modificata. ...

AusTria - cuoco italiano indagato per corruzione forse per colpa del traduttore di Google : Una vicenda curiosa, ma che potrebbe avere dei risvolti tutt'altro che piacevoli per l'uomo a cui è capitata, arriva dall'Austria, e precisamente da Innsbruck. Qui la scorsa estate venne fermato alla guida della sua automobile un cuoco di nazionalità italiana, il quale è residente in Alto Adige ma lavora appunto nel Paese confinante. Secondo quanto riportato sia dalla stampa Austriaca che da quella nostrana, il soggetto era alla guida in stato ...

“Io pago bene” : cuoco italiano risponde con Google traduttore alla polizia ausTriaca e viene denunciato per corruzione : “Io pago bene” oppure “Io pago ben”? E’ il quesito del quale si sta occupando il tribunale di Innsbruck, in Austria, dove un cittadino italiano è imputato di tentata corruzione dopo esser stato fermato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, un cuoco originario del Sud Italia, come racconta il Tiroler Tageszeitung, la scorsa estate è stato trovato in stato di ebbrezza alla guida della sua macchina durante un ...

Cedar Holdings partecipa alla Conferenza 'L'indusTria mineraria per il bene comune' in Italia - Esplorando il percorso per la cooperazio : ... e devono prestare molta attenzione alla sicurezza e al benessere delle persone interessate dalle attivita' minerarie, mentre si incoraggia lo sviluppo di un'economia circolare e la protezione delle ...

ATP Madrid – Sospiro di sollievo per Thiem - Opelka si ritira e regala all’ausTriaco gli ottavi di finale : Il tennista austriaco accede al turno successivo del torneo di Madrid, sfruttando il ritiro di Opelka avvenuto nel terzo set Dominic Thiem stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid, il tennista austriaco sfrutta il ritiro di Opelka e accede al turno successivo. Sospiro di sollievo per il numero 5 del ranking, che prima perde il primo set per poi riagguantare il suo avversario nella seconda frazione. Dopo un game del ...

Calcio - Europei Under17 2019 : Italia-AusTria 2-1. Azzurrini ai quarti - ma per il primato bisognerà battere la Spagna : L’Italia batte per 2-1 l’Austria nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 17 di Calcio e conquista il passaggio ai quarti di finale: gli Azzurrini per vincere il Girone D però dovranno battere la Spagna, che ha una miglior differenza reti rispetto alla nostra selezione. In gol per l’Italia Esposito (su rigore) e Panada, per l’Austria finisce sul tabellino marcatori Pross. Nel primo tempo ...

CNH IndusTrial - Muhlhauser ottimista per il 2019 conferma gli obiettivi : Rimaniamo cautamente ottimisti , nonostante la situazione macroeconomica che vede tensioni economiche ancora non risolte. Confermiamo di essere in linea con la nostra traiettoria di crescita in ...

Giro d’Italia 2019 : il percorso e l’altimeTria delle 21 tappe. Tre cronometro - sfilza di salite - Gavia e Mortirolo decisivi : Il percorso del Giro d’Italia 2019 si preannuncia particolarmente impegnativo, sono previsti 3578 km spalmati su 21 tappe nell’arco di tre settimane. La Corsa Rosa, che scatterà sabato 11 maggio da Bologna e si concluderà domenica 2 giugno a Verona, può essere divisa in due parti: la prima senza particolari difficoltà altimetriche ma con due cronometro molto insidiose e la seconda caratterizzata da tantissime salite che ...