Salvini | ' Torno a Napoli' Presiederà il comitato sicurezza

Salvini : «Vorrei il ritorno del grembiule a scuola». I presidi : meglio pensare ai crolli dei solai : Durante un comizio il vicepremier ha parlato del desiderio di tornare all’uso dei grembiuli nelle scuole per evitare discriminazioni tra i bambini. Ma l’Associazione nazionale presidi puntualizza: «Abbiamo altre priorità»

L'ultimo scontro nella maggioranza è sul ritorno delle province. Di Maio : 'Poltronifici'. Salvini : 'Sono utili' : Nuove tensioni tra i due vicepremier dopo le indiscrezioni emerse su una bozza di riforma a cui Lega e M5s stanno lavorando nella Conferenza Stato-città con linee guida da sottoporre all'esecutivo

Ritorno Province - Di Maio : «Noi contrari». Salvini : «Servono per dare servizi ai cittadini» : ... abolite nel 2014 con la legge Delrio - riporta sotto i riflettori il tema dei costi della politica. «Pur di andare contro le scelte del nostro Governo - scrive l'ex premier, oggi senatore del Pd ...

Province - spunta l'idea del ritorno. Di Maio : no a poltronifici. Salvini : danno servizi : Le Province ? Il piano del governo gialloverde è di tenerle, stando almeno all'anticipazione del Sole24ore sulle linee guida della riforma degli enti locali . Ma il vicepremier pentastellato Luigi Di ...

Salvini : 'Foto con mitra? Polemiche fondate sul nulla'. E ora vuole il ritorno della leva obbligatoria : Da Pinzolo , in Trentino, il vicepremier Matteo Salvini parla delle prossime tappe del suo lavoro, sia in Italia che in Europa , ma il gancio di cronaca sono le accuse della sinistra dopo che il suo ...

Salvini-Di Maio mai così vicini al punto di non ritorno : così vicini al punto di rottura non c’erano mai stati. E non solo per la guerra di dichiarazioni che è andata in onda ieri per tutta la giornata ma per i “simboli” che questo duello...

Una sfida per Salvini - il ritorno del nordismo : Da allora, e per molti anni, la ' questione settentrionale' ha condizionato la politica italiana . Dalla primordiale difesa del dialetto si è passati alla rivendicazione fiscale , alla richiesta di ...

Europee - Salvini : “Oggi vero pericolo è terrorismo islamico - non il ritorno del fascismo - nazismo o comunismo” : “Il pericolo per l’Europa oggi non è il fascismo o il nazismo, ma il terrorismo islamico. Qui al tavolo non ci sono seduti nostalgici ne estremisti, gli unici nostalgici sono al potere a Bruxelles, noi guardiamo avanti”. Da Milano, il vicepremier Matteo Salvini lancia la sfida verso le elezioni Europee insieme ai tedeschi di estrema destra dell’Afd, i finlandesi del Finnis Party e i danesi del Dansk Folkeparti. Un’alleanza criticata negli scorsi ...

Europee - Salvini : “Oggi vero pericolo è terrorismo islamico - non ritorno del fascismo - nazismo o comunismo” : “Il pericolo per l’Europa oggi non è il fascismo o il nazismo, ma il terrorismo islamico. Qui al tavolo non ci sono seduti nostalgici ne estremisti, gli unici nostalgici sono al potere a Bruxelles, noi guardiamo avanti”. Da Milano, il vicepremier Matteo Salvini lancia la sfida verso le elezioni Europee insieme ai tedeschi di estrema destra dell’Afd, i finlandesi del Finnis Party e i danesi del Dansk Folkeparti. Un’alleanza criticata negli scorsi ...

Europee - Salvini : “Oggi vero pericolo è terrosimo islamico - non ritorno del fascismo - nazismo o comunismo” : “Il pericolo per l’Europa oggi non è il fascismo o il nazismo, ma il terrorismo islamico. Qui al tavolo non ci sono seduti nostalgici ne estremisti, gli unici nostalgici sono al potere a Bruxelles, noi guardiamo avanti”. Da Milano, il vicepremier Matteo Salvini lancia la sfida verso le elezioni Europee insieme ai tedeschi di estrema destra dell’Afd, i finlandesi del Finnis Party e i danesi del Dansk Folkeparti. Un’alleanza criticata negli scorsi ...