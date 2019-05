Papa riceve Rom | soffro per voi | non è civiltà

romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2019) Roma –Francesco ha ricevuto in udienza il popolo Rom e Sinti nel Palazzo apostolico e ha condiviso un momento di preghiera con le circa 500 persone arrivate in Vaticano. “Vi sono vicino e quando leggo sui giornali, come oggi, qualcosa di brutto,”, ha confidato ai presenti, riferendosi ai fatti di Casal Bruciato dove militanti di Casapound hanno contestato con violenza l’assegnazione legittima di una casa popolare ad una famiglia Rom, che nel pomeriggio sara’ ricevuta sempre in Vaticano. “È vero che ci sono cittadini di seconda classe, ma i cittadini di seconda classe sono coloro che scartano la gente perche’ non sanno abbracciare, vivono scartando e buttano fuori gli altri”, ha detto ancora il Pontefice, che ha proseguito: “Niente rancore, perche’ il rancore ammala il cuore, la testa, la famiglia e porta alla ...

StefanoFeltri : Da notare : il Papa continua a non ricevere Salvini, che chiede udienza da mesi, ma riceve i rom. Mi sembra un mess… - repubblica : Rom e sinti, il Papa ne riceve 500 in Vaticano. Invitata anche la famiglia di Casal Bruciato. La Cei: 'Solo parland… - AleFiorenza : RT @StefanoFeltri: Da notare : il Papa continua a non ricevere Salvini, che chiede udienza da mesi, ma riceve i rom. Mi sembra un messaggio… -