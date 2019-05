Grande Fratello 16 | Francesca de Andrè attacca Rosi Zamboni | Sei una donnucola da 2

blogo

(Di giovedì 9 maggio 2019)deè nel pieno della crisi dopo aver visto le foto del suo attuale fidanzato Giorgio Tambellini in compagnia dell'influencerdurante il prime time del GF16 lunedì sera. Il nervosismo lascia spazio agli sfoghi, durante una conversazione in giardino fra la ragazza e Micheal Terlizzi, la vicenda esce nuovamente allo scoperto quando lui dice: "Io ho sentito che loro due sono stati visti anche in discoteca".La concorrente è lapidaria: Se vedo le foto in discoteca a fianco a questa anche se non la tocca con un dito non mi vede più! Non mi vede più! Cosa ci fai in discoteca a Milano con una che neanche conosci? Questa si deve sotterrare con la testa sotto la sabbia e vergognarsi, farsi schifo In confessionale l'attacco diventa diretto esi rivolge a, colei che si sarebbe avvicinata a Tambellini con parole taglienti: "Che lavoro fai? Ti ...

hazxv_ : RT @disagiotrash: Ma sa di essere il ministro dell’interno o pensa di essere al grande fratello? #VINCISALVINI - infoitcultura : Grande Fratello, caos in diretta. 'Michael calamaro', la rabbia del papà: entra nella casa e umilia tutti - PafSamu : RT @disagiotrash: Ma sa di essere il ministro dell’interno o pensa di essere al grande fratello? #VINCISALVINI -