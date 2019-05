Giro d’Italia – Nibali superstizioso alla vigilia della partenza | “mi manca vincere”

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019) Vincenzoald’Italia per alzare le braccia al cielo: le parole dello Squalo dello stretto nella conferenza stampada Bologna Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimod’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, prima di dare via ad appassionanti battaglie per le strade italiane. Occhi puntatissimi su Vincenzo: lo Squalo dello Stretto è tra i favoritivittoria del Trofeo senza Fine e lotterà con i migliori per le strade italiane per essere sempre tra i protagonisti. Marco Alpozzi/LaPresse “Sono molto calmodi questo. Come sempre ho preparato bene la gara e ho l’obiettivo di correre al meglio. Abbiamo deciso che ...

Twiperbole : #Giro d'Italia a #Bologna, cosa succede ai #bus: alcune modifiche ai percorsi attive già giovedì 9 e venerdì 10 mag… - giroditalia : Time is running out. Just one week left to #Giro d’Italia 102! | Il tempo scorre, solo una settimana al #Giro d’Ita… - ArnaudDemare : ? J-4 Giro d’Italia ?????????? -