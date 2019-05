George Russell F1 | GP Spagna 2019 | “Non voglio più lottare per la diciannovesima

Formula 1 - George Russell non sarà in pista nelle FP2 di Baku : la nota ufficiale della Williams : Il danno subito dalla Williams del britannico nelle FP1 non potrà essere riparato in tempo per la seconda sessione di libere George Russell non scenderà in pista nella seconda sessione di prove libere a Baku, il danno riportato dalla sua Williams nell’impatto con il tombino nelle FP1 non potrà essere riparato in tempo per le FP2 in programma questo pomeriggio. A comunicarlo è la stessa scuderia di Grove con una nota pubblicata sul ...