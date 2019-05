Europee | L Agcom bacchetta Rai | Sky | La7 e Mediaset ' Troppo spazio alla Lega e al governo'

Elezioni Europee 2019 : stop sondaggi elettorali - la delibera Agcom : Elezioni europee 2019 : stop sondaggi elettorali , la delibera Agcom Mancano ancora pochi giorni e la diffusione dei sondaggi elettorali in vista delle prossime Elezioni europee sarà bloccata. Come stabilito dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000, nei 15 giorni che precedono la consultazione elettorale, vige il divieto di diffusione dei sondaggi demoscopici sull’esito del voto e sugli orientamenti politici e di voto degli ...

Europee - Agcom : “Nei tg poco spazio al M5s. Troppo al Pd in alcune emittenti” : “Un generale apprezzamento per la progressiva condotta assunta dalle testate” viene espresso dall’Agcom a conclusione della prima fase della campagna elettorale per le Europee. “Purtuttavia – precisa l’Autorità -, sono state rilevate e segnalate alle emittenti alcune criticità: tra queste, è stata registrata una costante sottostima del soggetto politico M5S nei notiziari rispetto alla sua rappresentanza parlamentare e, ...