Dopo il ko l' Ajax crolla in Borsa

Champions - Dopo ko - Ajax crolla in Borsa : ROMA, 9 MAG - L'Ajax crolla in Borsa dopo la sconfitta di ieri con il Tottenham che le costa la finale di Champions League. Le azioni della squadra olandese sono precipitate del 21% all'apertura della ...

L’Ajax crolla in Borsa Dopo il ko in Champions : -21% in apertura : L’Ajax crolla in Borsa dopo la sconfitta di ieri con il Tottenham che le costa la finale di Champions League. Le azioni della squadra olandese sono precipitate del 21% all’apertura della piazza di Amsterdam e ora sono intorno al -18%, cancellando così il rally, dello stesso valore, che aveva avviato dopo la vittoria a Londra […] L'articolo L’Ajax crolla in Borsa dopo il ko in Champions: -21% in apertura è stato realizzato ...

Ancora sorprese in Champions - Tottenham in finale Dopo una gara incredibile con l'Ajax : Potrebbe chiamarsi la Champions delle imprese: dopo quella del Liverpool di ieri che ha mandato a casa il Barcellona, stasera stata la volta del Tottenham che dopo aver perso la semifinale di andata 1-...

Ajax-Tottenham - il riscatto di Fernando Llorente : “Dopo la finale persa a Berlino con la Juventus…” : L’attaccante spagnolo ha parlato dopo la vittoria sull’Ajax, proiettando la sua attenzione già verso la finale di Madrid La finale persa a Berlino come un tarlo da dimenticare, la sfida del Wanda Metropolitano come panacea per cancellare una delusione che ancora brucia dentro. Fernando Llorente torna a giocare l’ultimo atto della Champions League, lo fa con la maglia del Tottenham dopo una semifinale assurda vinta contro ...

Le parole di Pochettino Dopo Ajax-Tottenham : Pochettino commenta la vittoria del Tottenham sull'Ajax dopo la partita, l'allenatore del club londinese Pochettino si è presentato ai microfoni di Sky Sport e ha mostrato tutta la sua gioia dopo ...

Pistocchi : 'CR7 arrabbiato Dopo Juve-Ajax - ha consigliato Ancelotti alla dirigenza' : Nonostante siano passati ormai diversi giorni, l'argomento Champions League resta sempre attuale per la Juventus, delusa ancora dalla sconfitta nei quarti di finale contro l'Ajax. Un'occasione ghiotta per i bianconeri, ma la disfatta europea ha messo in evidenza i limiti della rosa juventina, che ha evidentemente bisogno di qualità e di gioventù, soprattutto in difesa e a centrocampo. Ad accorgersi dei 'limiti' della rosa è stato anche Cristiano ...

Juventus-Ajax - la reazione censurata di Cristiano Ronaldo Dopo l’eliminazione : il clamoroso VIDEO inedito : La Juventus eliminata dalla Champions League, la reazione inedita di Cristiano Ronaldo: il VIDEO del clamoroso gesto del portoghese A quasi 48 ore dalla disfatta della Juventus in Champions League spunta sui social un VIDEO rimasto inedito finora. Il filmato in questione mostra la reazione di Cristiano Ronaldo dopo il triplice fischio dell’arbitro. Un CR7 deluso ed amareggiato si avvia verso gli spogliatoi e guardando la panchina fa ...

Striscia la Notizia infierisce contro la Juventus Dopo l'Ajax : uno sfottò brutale in televisione : Non c'è pace per la Juventus. Non solo la clamorosa e dolorosissima eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax, corsaro a Torino nel match di ritorno. Non solo le voci che scuotono la società, la panchina di Massimiliano Allegri e anche la squadra, con Cristiano Ronaldo che, si sussurra,

“Mamma - non faccio miracoli” : così Cristiano Ronaldo si è sfogato con la mamma Dopo la partita con l’Ajax : “Era triste, gli sarebbe piaciuto andare in finale“. così Dolores Aveiro descrive lo stato d’animo del figlio, Cristiano Ronaldo, dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. La squadra di Allegri è stata battuta dall’Ajax per 2-1 nella partita di ritorno dei quarti di finale e Dolores ha parlato con il quotidiano portoghese A Bola: “mamma, non faccio miracoli”, le ha detto CR7 dopo la ...

Dopo Juventus-Ajax i conti non tornano - ora serve una squadra attorno a Cristiano Ronaldo : Ronaldo l'abbiamo preso per provare a vincere la Champions, ma nel calcio uno più uno può anche fare tre, non è una scienza esatta'. Juve eliminata, Agnelli: "Champions era obiettivo, ci riproveremo ...

Ko Juventus – Cristiano Ronaldo si sfoga con la mamma Dopo l’Ajax : “non faccio miracoli” : Cristiano Ronaldo amareggiato dopo la sconfitta della sua Juventus contro l’Ajax in Champions League: la mamma di CR7 svela lo sfogo del figlio dopo il ko dei bianconeri Una serata dura quella di ieri per Cristiano Ronaldo allo Stadium. CR7, dopo 9 anni in cui non era mai mancato all’appuntamento, ha visto sfumare le semifinali di Champions League, a causa del ko della sua Juventus contro l’Ajax. Il portoghese ha svelato ...

La Juventus crolla in Borsa Dopo ko con Ajax in Champions : La sconfitta della Juventus contro l'Ajax in Champions League travolge i bianconeri in Borsa. Il titolo infatti arriva a perdere fino al 24% dopo non essere riuscito a fare prezzo in avvio di...