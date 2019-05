Ciclismo | Marcel Kittel lascia la Katusha e si ferma | ‘Non sono in grado di allenarmi’

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019)non è più un corridore dellaAlpecin. Il corridore tedesco, uno dei più forti e vincenti sprinter degli ultimi vent’anni, ha comunicato di aver chiesto e ottenuto la rescissione del contratto che sarebbe scaduto al termine di questa stagione.era arrivato alla squadra guidata da Josè Azevedo all’inizio del 2018, ingaggiato con un ricchissimo contratto e con un abbinamento che pareva perfetto dal punto di vista commerciale e mediatico. I risultati peròstati fallimentari, con appena tre vittorie in un anno e mezzo e tante prestazioni talmente deludenti da risultare incomprensibili e da alimentare voci sul suo scarso impegno., un rapporto mia sbocciato La rottura trae laAlpecin non è certo un fulmine a ciel sereno. Già nella pausa invernale si era vociferato di un addio, nonostante il contratto in essere per questa ...

paolocarpani : Marcel #Kittel lascia la Katusha Alpecin, rescissione del contratto ?? #EurosportCICLISMO - Eurosport_IT : Marcel #Kittel lascia la Katusha Alpecin, rescissione del contratto ?? #EurosportCICLISMO - zazoomblog : L’annuncio shock di Marcel Kittel: “sono esausto lascio il ciclismo per riflettere sul mio futuro” - #L’annuncio… -