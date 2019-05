Cina - la guerra dei dazi con gli USA pesa sulla Bilancia commerciale : Teleborsa, - Cala il surplus della bilancia commerciale della Cina nel mese di aprile. L'avanzo si è ridotto a 13,84 miliardi di dollari rispetto ai 32,67 miliardi non rivisti di marzo. Deluse le ...

L'oroscopo del giorno 10 maggio da Bilancia a Pesci : Sagittario ok l'amore - Acquario spera : L'oroscopo del giorno venerdì 10 maggio 2019 porta in primo piano l'ingresso della Luna nel comparto del Leone. Il generoso segno di Fuoco appena citato avrà il pieno supporto dell'Astro della Terra, attualmente presente nel comparto del Cancro. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in amore e nel lavoro a metà settimana? A tal proposito ricordiamo che in questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali ...

Oroscopo 17 maggio : Gemelli spensierato - Bilancia distratta : Venerdì, 17 maggio, è una data che non piace a nessuno, ma chissà che potrebbe essere una giornata che va contro la sua proverbiale negatività. L'amore, infatti, sarà decisamente più spontaneo e brillante per Scorpione, Leone ed Ariete, mentre le amicizie saranno favorevoli per la Bilancia e il Gemelli. Quelli che, invece, avranno dei momenti che sarebbe meglio dimenticare sono il Toro e il Cancro, alle prese con dei dissidi spesso interni alla ...

Il summit Agnelli-Allegri sarebbe l'ago della Bilancia per il futuro di Conte e dell'Inter : Dopo l'eliminazione della Juventus ai quarti di Champions League, ad opera dell'Ajax, il presidente Andrea Agnelli ha confermato la volontà di continuare il sodalizio con Massimiliano Allegri, ma per programmare la prossima stagione e per ufficializzare la prosecuzione del matrimonio occorre un incontro chiarificatore. Il summit tra la dirigenza e il tecnico appare sempre più imminente, ma per un motivo o per un altro sta slittando di settimana ...

Oroscopo 10 maggio : opportunità per Cancro - Leone teso - Bilancia polemica : L'Oroscopo di venerdì 10 maggio prevede Sagittario alle prese con la risoluzione di alcune problematiche, mentre lo Scorpione è in un periodo di profonda trasformazione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Saturno si trova in aspetto dissonante rispetto al vostro segno. Siete molto schietti e sinceri: non esitate a dire tutto quello che pensate e non avete paura del giudizio altrui. Se ...

Timo Werner al Bayern Monaco? L’allenatore del Lipsia si sBilancia : Il Bayern Monaco si avvicina alla vittoria della Bundesliga ma pensa anche al futuro, nel mirino per la prossima stagione è finito Timo Werner, attaccante del Lipsia. Sul futuro del calciatore ha parlato anche il tecnico Ralf Rangnick che ha fatto intendere che Werner potrebbe rimanere al Lipsia per un’altra stagione. In occasione di un evento organizzato lunedì dal quotidiano ‘LVZ’, Rangnick ha dato importanti ...

Paolo Fox di maggio : Cancro nuovi conflitti di coppia - Bilancia le cose vanno meglio : È il caso di essere un po' cauti per le attività fisiche, in particolare per chi pratica sport assiduamente: qualche dolorino è dietro l'angolo... Sagittario È tempo di concludere trattative, parlare ...

L'oroscopo del giorno 8 maggio - previsioni da Bilancia a Pesci : Scorpione e Acquario 'top' : L'oroscopo del giorno 8 maggio 2019 è pronto a dare informazioni e notizie in merito al prossimo mercoledì. Il periodo preso in considerazione dall'Astrologia dista praticamente giusto due giorni dall'attesissimo weekend, quindi iniziamo a prendere coscienza di come evolverà il periodo prima dell'attesissimo evento. Curiosi di sapere cosa riserverà mercoledì in amore e nel lavoro? In questo caso a far parlare di sé un transito astrale abbastanza ...

Mercato Juventus - Pjanic ago della Bilancia : rivoluzione in attacco : Mercato Juventus- Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, il PSG e il Real Madrid sarebbe pronti a piombare con forte decisione su Miralem Pjanic. Il centrocampista bianconero potrebbe esser sacrificato in caso di un’offerta irrinunciabile da circa 80 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, continua a guardarsi intorno, non è escluso che Paratici […] L'articolo Mercato Juventus, Pjanic ago della bilancia: rivoluzione in ...

Il Corriere dello Sport si sBilancia : disegnata l'Inter di Conte con il sogno Lukaku : l'Inter si sta già muovendo sul mercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno intavolato una serie di trattative e questo riguarda sia la rosa, sia la guida tecnica. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe incontrato Antonio Conte lunedì scorso con l'ex tecnico del Chelsea che avrebbe dato il proprio placet al trasferimento a Milano. Per l'eventuale fumata bianca, però, la proprietà vuole attendere il termine di ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 7 maggio : Cancro fantasioso - Bilancia determinata : Le previsioni astrali di martedì indicano un percorso fortunato a ciascun segno zodiacale per raggiungere la felicità amorosa e approfondire nuovi interessanti incontri. Le premonizioni sulle opportunità sentimentali sono approfondite nel seguente oroscopo dell'amore per i single. L'oroscopo dell'amore di martedì Ariete: mancando di dialogo, potreste rimanere delusi dal quadro amoroso che avevate dipinto con tanta fiducia nei confronti di un ...

Oroscopo settimana dal 6 al 12 maggio : novità per Bilancia - disguidi per Pesci : La settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 maggio si annuncia piena di buone notizie per l'Acquario, mentre il Capricorno sarà molto energico. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio si trova sul vostro segno zodiacale, per tale ragione dovrete abbandonare ogni indugio e lasciarvi andare, soprattutto in amore. Nelle prime giornate della settimana sarà favorita la parte lavorativa ...

Oroscopo 13 maggio : Gemelli e Bilancia sotto pressione - Cancro in tensione : Il lunedì si presenta sempre come una giornata faticosa, in cui le energie sono poche ma estremamente necessarie per cominciare la settimana. Il 13 maggio sarà piuttosto faticoso i Gemelli e la Bilancia, mentre per altri molto più facile e pregno di risvolti creativi, come nel caso del Toro. L'amore sarà al top per il segno del Leone e dei Pesci. L'Oroscopo di lunedì 13 maggio dall'Ariete alla Vergine Ariete: svegli ma decisamente affaticati. ...