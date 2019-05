Basta con i proclami anni ' 70 I nemici ? Ci si può parlare

Droghe - Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “Siamo tutti contro - Basta minacciare il governo” : Scontro tra i due alleati di governo anche sul tema delle Droghe, dopo le minacce di Matteo Salvini sulla tenuta dell'esecutivo sulla questione. Risponde Luigi Di Maio: "Ogni persona è contro la droga, lo sono anche le vittime stesse. Siamo tutti contro le Droghe. basta minacciare il governo. basta. Gli italiani non ne possono più".Continua a leggere

Caso - Siri - Lega : contrari - ora Basta liti : 15.02 "In Consiglio dei ministri c'è stata la delibera del presidente Conte per la revoca di Siri, ma nessun voto. La Lega ha espresso contrarietà alla decisione e prende atto della facoltà del presisente del Consiglio di chiedere la revoca". Così fonti della Lega. "Non può esserci automatismo tra indagini e colpevolezza",affermano le stesse fonti."Chi ha incarichi istituzionali deve pagare il doppio,se colpevole". "Ora basta con ...

Lega : a Venezia scritte contro Salvini - Bazzaro 'Basta minacce e odio' : Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - "Basta minacce e basta odio. Anche ieri a Venezia, più precisamente in zona San Nicolò dei Mendicoli, sono apparse le scritte “Salvini affoga. Apriamo i porti" La Lega Veneziana non solo condanna, nuovamente, attacchi di questo genere ma si strige attorno al vice presid

Papa Francesco : Basta cultura dell'insulto - in Bulgaria e Macedonia visto rispetto fedi. Sul diaconato alle donne non c'è accordo : Nella visita apostolica a due dei Paesi tra i più piccoli dell'Europa, Francesco si schiera per un'Europa liberata dai profeti di sventura che mettono in guardia sul pericolo dei poveri e dei migranti ...

Siri : Lega - Basta con litigi e rinvii : ANSA, - ROMA, 8 MAG - "basta coi litigi e con le polemiche, ci sono tantissime cose da fare: FLAT TAX per famiglie, imprese e lavoratori dipendenti, autonomia, riforma della giustizia, apertura dei ...

Siri non è più sottosegretario - nessun voto in Cdm. Lega : Basta con i no. Di Maio : una vittoria degli italiani onesti : La legge sulla corruzione sta dando i suoi risultati ma la responsabilità politica è delle singole forze'. Lo dichiara il vicepremier M5s Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. 'Il governo oggi ha dimostrato ...

Per dimagrire non Basta la dieta : ecco gli errori frequenti che ci impediscono di perdere peso : dimagrire, soprattutto con il tanto agognato arrivo della bella stagione, diventa sempre più un imperativo per molti. Dopo gli eccessi dei mesi invernali, i dolciumi delle festività pasquali e quelli che ogni tanto ci concediamo per tirarci un po’ su, occorre rimettersi in forma. Le diete, per ottenere questo obiettivo, sono tante e ci si perde, quasi, a dover scegliere quella adatta alle proprie esigenze. Ma a prescindere da quale sia il ...

Grande Fratello 16 - Francesca Cipriani contro Valentina Vignali : "La realtà è diversa dai social - Basta guardare le sue foto" : Volano stracci fra Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello 16, e la showgirl tutta pepe Francesca Cipriani, che proprio nella casa di Cinecittà ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.La bionda amante della chirurgia estetica, dopo che la cestista l'avrebbe descritta come "una delle persone più stupide che abbia mai incontrato" ai suoi compagni di gioco, ha sottolineato su Twitter di non averla mai ...

GF 16 - Urtis contro Guendalina Tavassi e Cristian Imparato : “Basta!” : Cristian Imparato e Guendalina Tavassi, parla Giacomo Urtis: “Siete rifatti entrambi!” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di NuovoTv Giacomo Urtis, famoso chirurgo dei vip, che ha voluto dire la sua sullo scontro avvenuto di recente in diretta al Grande Fratello, tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato. Come il pubblico di Canale 5 sa, infatti, il cantante e la showgirl se ne sono dette di santa ragione, ...