Allegri e la Juventus verso la rottura Conte resta vicino all' Inter

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte? : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus, secondo quanto riportato da ...

Juventus - Allegri al PSG : nuovo scenario di mercato - ora cambia tutto! : Allegri AL PSG- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, il PSG sarebbe pronto ad irrompere in maniera prepotente su Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Un affondo concreto che darebbe il benservito all’attuale tecnico del PSG, Tuchel. Come si legge, il club parigino sarebbe pronto a riempire d’oro Allegri. L’attuale ingaggio del tecnico […] L'articolo Juventus, Allegri al ...

Juventus - Conte punge Allegri : 'Parliamoci chiaro c'erano squadre più forti dell'Ajax' : In questo giorni il tema caldo in casa Juventus è quello che riguarda l'allenatore. Il mondo bianconero è diviso in due fazioni e sui social i dibattiti sono anche molto accesi. C'è chi difende strenuamente Massimiliano Allegri e chi invece vorrebbe uno fra Pep Guardiola o Antonio Conte. Quest'ultimo ha acceso ancora di più il dibattito visto che, nell'intervista che ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport, ha lanciato diverse frecciate al ...

Mihajlovic-Juventus - la conferma : clamorosa ipotesi per il dopo Allegri : MIHAJLOVIC JUVENTUS – Ancora da decidere la panchina bianconera. La ?Juventus attende con ansia l’incontro tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. Un incontro che servirà a delineare le strategie per il futuro. Il tecnico si è ‘auto’confermato sulla panchina bianconera, forte di un altro anno di contratto. Anche Pavel Nedved ha ufficialmente confermato il tecnico ma secondo alcuni la conferma non è scontata. Ci ...

Juventus - l'incontro tra Agnelli e Allegri : si discute il futuro bianconero : Zaino in spalla per Andrea Agnelli: dentro ci sono i temi legati alla riforma della Champions in discussione nell'assemblea delle leghe europee a Madrid, dove nei piani del presidente la Juve sarebbe ...

Allegri potrebbe dire addio alla Juventus in estate : Il mercato della Juventus passerà inevitabilmente dall'incontro che ci sarà fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico Massimiliano Allegri. Settimana prossima dovrebbe esserci il confronto fra le parti, in cui il presidente dovrebbe esporre alcuni dubbi sul lavoro del tecnico livornese (soprattutto dei continui infortuni nei momenti importanti della stagione) mentre il tecnico livornese farà delle richieste ad Agnelli, su ...

Icardi-Juventus - la rivelazione : “Lo vuole Allegri - Paratici ci sta lavorando” : ICARDI JUVENTUS- Una rivelazione che potrebbe aprire in maniera clamorosa l’arrivo di Mauro Icardi in maglia bianconera. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Biasin, noto giornalista di “Libero“, il bomber argentino sarebbe un chiaro obiettivo della Juventus in vista della prossima sessione di mercato estivo. Un affondo che la Juventus potrebbe tentare qualora l’Inter dovesse abbassare […] More

Juventus - bufera social : tifosi contro Allegri su Instagram : Juventus – La Juve ha archiviato la stagione con la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo. Ma le attese dei tifosi, nell’anno dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, erano decisamente più alte in Champions League, dove i bianconeri si sono fermati ai quarti di finale. Leggi anche: Pogba Juventus, addio alla Champions per lo United: ora si può davvero Juventus, impazza l’hashtag […] More

Allegri Juventus - tra l’incontro con Agnelli e l’offerta del PSG : le ultimissime : Allegri Juventus – Massimiliano Allegri guiderà la Juventus anche nella prossima stagione? Il verdetto sul futuro dell’allenatore arriverà dall’incontro con il presidente Andrea Agnelli che andrà in scena nei prossimi giorni. Entrambe le parti dopo il flop con l’Ajax hanno ribadito la volontà di proseguire assieme, ma bisognerà trovare l’accordo su programmi e cifre, e […] More

Juventus - Anastasi : 'Il ciclo di Allegri è terminato - l'ipotesi Guardiola mi affascina' : I tifosi della Juventus sono in attesa di sapere quale sarà l'esito dell'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Il mondo bianconero è spaccato in due: alcuni vorrebbero la conferma del tecnico livornese, altri preferirebbero un cambio in panchina. Si è espresso su questa vicenda anche un grande ex giocatore della Juve, ovvero Pietro Anastasi. L'ex juventino ha spiegato che lui vedrebbe di buon occhio l'arrivo in bianconero di un ...

Allegri-Juventus - incontro imminente. Ma c'è la tentazione Psg : Sembra tutto scritto ma non è detto che sia così. Perché nell'universo del pallone le situazioni evolvono in fretta e basta un attimo per far vacillare tutto. La Juventus e Massimiliano Allegri hanno ...

Juventus Allegri - incontro a giorni ma il PSG tenta il tecnico : Juventus Allegri – giorni caldi in casa Juventus per il futuro della guida tecnica bianconera. Nonostante le molteplici dichiarazioni, da entrambe le parti, che presuppongono la volontà reciproca di proseguire insieme; qualche nube rimane a coprire la panchina dei campioni d’Italia. Già dopo l’eliminazione contro l’Ajax Agnelli e Allegri avevano, di comune accordo, dichiarato che […] L'articolo Juventus Allegri, ...

Il solito Allegri - Juventus falcidiata dagli infortuni : la società prenda provvedimenti! : La Juventus deve porre fine alla “moria” di calciatori che è classica delle stagioni di Massimiliano Allegri già dai tempi del Milan Ricordate la vecchia querelle legata ad Allegri ed agli infortuni? Ebbene, la tendenza del buon Max a massacrare i propri calciatori provocando valanghe di problemi fisici sta proseguendo senza sosta. Qualcosa nella preparazione fisica imposta da Allegri non convince, ne sanno qualcosa i tifosi ...