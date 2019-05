Università Al via bando di tesi di dottorato per l' assegnazione del Premio Pier Paolo

ENI e l'Università di Pavia insieme per la trasformazione del settore energetico : ... Claudio Descalzi , hanno siglato un accordo quadro di collaborazione nelle aree strategiche dell' efficienza operativa, della decarbonizzazione e dell'economia circolare . L'Ateneo collaborerà con ...

ENI e l'Università di Pavia insieme per la trasformazione del settore energetico : ... Claudio Descalzi , hanno siglato un accordo quadro di collaborazione nelle aree strategiche dell' efficienza operativa, della decarbonizzazione e dell'economia circolare . L'Ateneo collaborerà con ...

ENI e l'Università di Pavia insieme per la trasformazione del settore energetico : ... Claudio Descalzi , hanno siglato un accordo quadro di collaborazione nelle aree strategiche dell' efficienza operativa, della decarbonizzazione e dell'economia circolare . L'Ateneo collaborerà con ...

Pavia - Pillon ospite di un convegno all’Università. Proteste fuori da aula magna : “Suo ddl è lupo travestito da agnello” : “Il mio lavoro è stato lanciare un sasso nello stagno per smuovere le acque, facendo gracidare qualche rana, ma riuscendo a distillare un sapere comune”. Con queste parole, il senatore leghista Simone Pillon, ospite di un convegno sul tema del diritto di famiglia nell’aula magna dell’Università di Pavia, ha bollato alcune delle critiche ritenute “irrazionali” al ddl che porta il suo nome. fuori dall’aula magna, oltre duecento attiviste e ...

Piante endemiche : al via progetto dell’Università di Pisa per conoscere e tutelare le specie presenti solo nel nostro Paese [GALLERY] : Le Piante endemiche italiane, presenti cioè solo nel nostro territorio, sono oltre 1400, un dato che ci rende il terzo Paese più ricco di diversità vegetale dell’area mediterranea. Tuttavia, si sa ben poco di molte di queste specie: spesso una descrizione morfologica di massima e poco più. Per colmare questa lacuna e contribuire alla protezione di queste Piante, è appena partito un progetto (PRIN) dell’Università di Pisa finanziato dal ...

[Il retroscena] M5S e Lega all'attacco dell'Università per pochi : via il numero chiuso : Se tra qualche settimana, quando il provvedimento dovrebbe arrivare in Aula, ci sarà ancora il governo gialloverde, al momento non è dato saperlo. Se anche non fosse così, resta il fatto che il ...

Università : al via i test di ingresso per i corsi a numero chiuso : Risale a ieri la pubblicazione delle date riguardanti i test d’ingresso presso le Università a numero chiuso nazionali. Al riguardo, Alessio Bottalico, coordinatore nazionale di Link Coordinamento universitario, ha dichiarato: ‘Da sempre denunciamo che ogni forma di sbarramento in ingresso per l’Università non corrisponde a nessun criterio di qualità ed efficienza’. Una questione annosa su cui poco si discute e su cui al ...