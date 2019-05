The Voice 2019 | i concorrenti scelti nella terza puntata di Blind Auditions – Foto

davidemaggio

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Domenico Iervolino - TheLedi Thearrivano alle battute finali. Dopo ladi ieri, i quattro team di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio iniziano a delinearsi, avvicinandosi sempre più alle scelte definitive suida portare alle Battle. The: iSono 12 iche hanno fatto girare almeno un coachdi. Ecco chi sono e in quale team sono entrati a far parte: Carmen Pierri, 16 anni – Canta Fa che non sia mai degli Eramo & Passavanti. Si girano in due (Elettra e Gigi), sceglie Gigi. Diana Suppressa (Huntress D.), 28 anni – Canta California Love di Tupac Shakur. Si girano in due (Elettra e Morgan), sceglie Elettra. Davide Vettori, 37 anni – Canta un mash-up di Piove di Jovanotti e Walk On ...

