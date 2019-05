Tangenti | Tatarella | FI | | Sono innocente ma mi dimetto-rpt

Tangenti Milano - Tatarella : “Io innocente ma mi dimetto”. I primi interrogati non rispondono alle domande del gip : Pietro Tatarella si dice “innocente” ma lascia il suo posto in Consiglio comunale a Milano. “Le contestazioni che mi sono state mosse sono infondate, ma ho deciso di dimettermi”, sono le sue parole, affidate al legale, l’avvocato Luigi Giuliano. L’ex vice coordinatore regionale di Forza Italia (sospeso ieri) e candidato alle Europee arrestato nella maxi inchiesta della Dda milanese con al centro Tangenti, appalti ...

Tangenti Milano - il prezzo di Tatarella : soldi - viaggi - auto e carte di credito. Il corruttore : ‘Questo preleva come un toro’ : Chiedeva, Pietro Tatarella. Chiedeva soldi senza farsi problemi a Daniele D’Alfonso, titolare della della Ecol-Service srl. Che pagava, senza batter ciglio. Troppo preziosa per lesinare sui compensi la figura del consigliere comunale di Forza Italia, che per i magistrati di Milano – titolari dell’inchiesta che ha portato in carcere 28 persone tra politici, amministratori e capi d’azienda – era a libro paga ...

Pietro Tatarella e Fabio Altitonante - chi sono i 2 consiglieri di Forza Italia arrestati nell’inchiesta su appalti e Tangenti : sono gli ex enfant prodige, la classe emergente, la speranza per un ricambio delle file di Forza Italia, nuova linfa possibile per proseguire la storia degli azzurri soprattutto nel cuore della Lombardia, dove il partito è nato oltre 25 anni fa. Oggi Pietro Tatarella e Fabio Altitonante sono finiti agli arresti, il primo in carcere e il secondo ai domiciliari, in un’inchiesta per corruzione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia. ...

