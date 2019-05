Caso Siri - Di Maio : "Oggi non è una vittoria del M5S - ma degli italiani onesti" : ... la politica deve agire prima dei giudici e dei magistrati", ha detto il vicepremier. "È un grande orgoglio far parte di questo governo. Ci siamo detti che andiamo avanti e che ci sono tante cose da ...

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca Di Maio : «Avanti altri 4 anni» : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione rimosso con un decreto, senza votazione. In Consiglio dei ministri scontro definito «civile». La Lega: «Fiducia nel premier, ma ora fatti concreti su flat tax e altro»

Caso Siri - Lega : “Conte sta diventando il capo dei 5S - non è più garante della maggioranza” : Sul Caso Siri, mentre è in corso il Cdm in cui si deciderà il futuro del sottosegretario, arriva l'affondo del capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari: "Sia chiaro che non ci si comporta così. Conte doveva essere il garante della maggioranza, invece sta assumendo un'altra posizione".

Luigi Di Maio : "Lega faccia dimettere Siri e non arrivi alla conta in cdm" : “Faccio un ultimo appello, nelle ultime ore prima del Consiglio dei ministri, alla Lega, di far dimettere Armando Siri e non arrivare alla conta in Consiglio dei ministri”. È il Blog delle Stelle a riproporre - all’ora in cui è previsto che inizi il Consiglio che tratterà, soprattutto, il caso Siri - quello che Luigi Di Maio presenta (puntualizzando “io non voglio accusare questa o quella forza ...