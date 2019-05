Problemi con le chiamate rapide su smartphone OnePlus | cosa succede e soluzione prevista

Settimana della sicureazza stradale : 1 conducente su 5 ha Problemi di vista : L’obiettivo del protocollo tra Renault ed Essilor, in occasione della Settimana della sicurezza stradale, è sensibilizzare il pubblico all’importanza di avere una buona visione e sviluppare soluzioni per migliorare l’esperienza visiva dei conducenti In occasione della 5° Settimana della Sicurezza stradale delle Nazioni Unite, Essilor e il Gruppo Renault hanno annunciato in data odierna la firma di un protocollo di intesa della durata di ...

Primi verdetti post assistenza per Huawei Mate 20 Lite con Problemi legati a memorie esterne : Detto fatto con Huawei Mate 20 Lite. Dopo aver preso atto che neanche il tanto invocato aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 sia in grado di risolvere il bug della mancata lettura delle memorie esterne, in seguito alle prime distribuzioni del pacchetto software in questione, in tanti hanno comprensibilmente scelto di seguire la strada dell'assistenza. Un atto dovuto, in quanto un upgrade importante come quello appena riportato non ha ...

Microsoft potrebbe essere al lavoro su un controller pensato per i giocatori con Problemi alla vista : Pochi mesi fa, Microsoft ha lanciato l'Xbox Adaptive controller per i giocatori con disabilità. Il dispositivo ha già avuto un impatto sulla vita di molti, ma sembra che Microsoft voglia rendere ancora più accessibili i giochi in futuro. Come segnala Windows Central, LetsGoDigital ha individuato un brevetto che incorpora un pannello Braille in un controller wireless Xbox Elite.Il pannello Braille nella parte posteriore sembra adattarsi in modo ...

Milan - continuano i Problemi di spogliatoio : Gattuso deve dare una svolta : Il Milan sta lottando contro tutto e tutti per strappare un posto nella Champions League 2019/2020. Una lotta anche contro se stessa da parte di una squadra che non ha serenità, vuoi la poca concentrazione, vuoi la mancanza di certezze per il futuro, insomma uno spogliatoio che non ha più la fame di qualche mese fa, quando lottando ha conquistato quel terzo posto per il quale avrebbe dovuto dare tutto per tenerselo. La gara di ieri contro il ...

“Roma città pulita - ordinata e senza Problemi” l’ironia di Salvini contro la Raggi : Matteo Salvini torna ad attaccare la sindaca Virginia Raggi utilizzando l’ironia “Non critico più la sindaca di Roma Virginia Raggi. Da oggi dico che Roma è ordinata, la metropolitana funziona, le buche nelle strade non ci sono più e non si vedono nemmeno i topi. Tutto è tranquillo, tutto è perfetto, tutto è sicuro a Roma … Continue reading “Roma città pulita, ordinata e senza problemi” l’ironia di Salvini ...

Problemi Firefox con le estensioni definitivamente risolti : link aggiornamenti per Android e computer : In queste ore possiamo mettere definitivamente la parola fine ai Problemi Firefox che hanno colpito gli utenti del browser Mozilla lungo tutto il weekend. Come riportato sabato 4 maggio, in particolare le estensioni (o meglio gli add-on) dello strumento di navigazione, tutte le personalizzazioni e dunque anche i tempi ad esso legati , non funzionavano a dovere e questo per colpa di un certificato scaduto che non forniva le relative ...

Pignatone : “La politica affida ai giudici i Problemi istituzionali - economici ed etici che non sa o non vuole risolvere” : Dopo 45 anni di carriera e quasi alla fine del suo incarico, il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone non ha usato mezzi termini parlando del contrasto tra magistratura e politica: “Se dura da decenni, seppure in forme diverse, si deve ritenere che ci siano ragioni strutturali, al di là delle scelte o delle colpe di alcuni protagonisti che pure esistono”. La causa maggiore, in questo senso, è “la tendenza, diffusa in tutto ...

La castrazione chimica? È solo (falsa) propaganda. E nasconde i veri Problemi : Nell’ultimo anno si sono utilizzati eventi di cronaca, sempre avvenuti e che presumibilmente sempre si determineranno, per amplificare il senso di insicurezza della popolazione e vendere il “prodotto paura”. Anche se i reati più efferati in Italia sono in costante diminuzione, amplificare le paure della gente aiuta i politici che possono proporsi come nuovi capi branco. Eccitare gli animi verso nemici costruiti a tavolino permette di tenere ...

Alitalia - Problemi tecnici al sistema informatico. “A Fiumicino passeggeri registrati con carta e penna” : “Ibm, nostro fornitore di servizi informatici, sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse funzionalità del sito Alitalia e dei sistemi di prenotazione e acquisto online. Vi terremo aggiornati sui tempi di risoluzione del problema. Ci scusiamo per i disagi”. La compagnia di bandiera annuncia così, con un tweet, i problemi al suo sistema informatico, che stanno causando notevoli disagi negli aeroporti, e in ...

Brutta domenica con Problemi EA Sports e FIFA 19 oggi 5 maggio : i server non funzionano : Vengono segnalati proprio in questi minuti alcuni fastidiosi problemi EA Sports, in riferimento anche a coloro che sono soliti giocare a FIFA 19. Le prime segnalazioni sono giunte attorno alle 10 di questa domenica e, al momento della pubblicazione dell'articolo, appare complicato definire nel dettaglio la portata di questa anomalia. Di sicuro c'è qualcosa che non va coi server, con il collegamento interrotto con gli altri giocatori. Insomma, in ...

NBA - Houston non si arrende : nonostante i Problemi agli occhi - Harden riapre la serie contro i Warriors : 'Non sarebbe stata una vittoria meritata'. L'onestà di Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, è ammirevole: i campioni in carica hanno accarezzato l'idea del 3-0 contro gli Houston Rockets, che ...

Ufficiali i Problemi Firefox con le estensioni il 4 maggio - cosa sta facendo il team Mozilla : Sabato 4 maggio denso di problemi Firefox: il noto browser di Mozilla scelto soprattutto dagli utenti più attenti al tema della privacy sta mostrando più di qualche anomalia per quanto riguarda le sue estensioni che non funzionano a dovere. Le prime anomalie si sarebbero verificate nella notte e naturalmente si starebbero moltiplicando di minuto in minuto in questa prima parte di giornata. Cerchiamo dunque di comprendere le motivazioni reali ...

Carlo Conti e Ludovica Caramis : Problemi in diretta a La Corrida : La Corrida 2019: inizio di puntata con gaffe per Ludovica Caramis e Carlo Conti Una serie di piccole gaffe ha caratterizzato l’inizio della puntata de La Corrida 2019 – Dilettanti allo sbaraglio di stasera, venerdì 3 maggio. Finito Soliti Ignoti di Amadeus, i padroni di casa Carlo Conti e Ludovica Caramis hanno aperto, come sempre, l’anteprima, facendosi trovare come da tradizione sulla scala posta al centro della platea. Ed è ...

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Giorgetti 'Il governo ha i suoi Problemi' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...