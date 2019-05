Per i vent' anno del laboratorio a Foligno anche gli alpini

Se le (mancate) nozze di Pamela Prati diventano una campagna social Per Matrimonio a Prima Vista su Real Time : Doveva essere il giorno del Matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone questo 8 maggio 2019 e invece è tutto saltato. Matrimonio rimandato secondo le fonti ufficiali, inesistenti per altri: di certo è quel che tiene banco sui social italiani, più della rimozione di Siri dal Governo e della presentazione del piccolo Archie Windsor ai sudditi di Elisabetta II.prosegui la letturaSe le (mancate) nozze di Pamela Prati diventano una campagna ...

Gli eventi culturali a Roma Per il fine settimana di venerdì 10 - sabato 11 e domenica 12 maggio : Piante vagabonde, alberi, giardini e frutti sono osservati, nominati e costruiti con una pluralità di punti di vista, con le lenti della scienza, l'interpretazione della storia dell'arte e un ...

Juventus - festa a sorpresa Per Barzagli organizzata da Dybala -VIDEO- : Juventus – festa in casa bianconera, per uno dei veterani della squadra. Ricorrenza importante, quest’oggi, in casa Juventus. Andrea Barzagli festeggia il suo 38° compleanno, venendo celebrato nel migliore dei modi dai suoi compagni. Sul profilo Instagram, Paulo Dybala ha mostrato la festa organizzata nello spogliatoio bianconero. Leggi anche: Mercato Juventus, “Sky Sport” rivela: ecco 3 probabili sacrificati Juventus, ...

Juventus - festa a sorpresa alla Continassa Per Andrea Barzagli (VIDEO) : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo quattro giorni di riposo. I Campioni d'Italia hanno così messo nel mirino la sfida contro la Roma. Per questa partita Massimiliano Allegri non avrà lo squalificato Federico Bernardeschi. Dunque in settimana, il tecnico livornese dovrà decidere con chi sostituire il numero 33 juventino. In attacco la certezza per la partita di domenica è Cristiano Ronaldo che al suo fianco ...

Palermo - 100 luoghi - 270 eventi - mostre - visite e incontri Per la 'Settimana delle Culture' : Sono ben 270 gli eventi : 55 mostre, 45 spettacoli, 53 incontri, 15 proiezioni, e 25 altri appuntamenti di genere diverso - oltre 3mila persone coinvolte tra artisti, operatori, intellettuali, ...

La piccola Giovanna morta in ospedale Per intervento a orecchio : Sparito un rePerto fondamentale Per il processo : Era il 29 marzo del 2014 quando Giovanna Fatello, dieci anni, morì durante un'operazione chirurgica all'orecchio. Un intervento di routine conclusosi in tragedia. I genitori della piccola non si sono mai dati pace e la straziante vicenda è finita in un aula di Tribunale, dove nelle ultime ore si è consumato un vero e proprio giallo: un reperto autoptico che avrebbe dovuto essere conservato dagli inquirenti è Sparito nel nulla. Si ...

Per i venti anni del Laboratorio di Scienze SPerimentali di Foligno arrivano anche gli alpini : Celebrazioni iniziate nell'autunno del 2018 con una serie di incontri tenuti da importanti relatori e dedicati ai cambiamenti intervenuti nella scienza negli ultimi venti anni, e che si preparano ora ...

Calciomercato Juventus - il PSG punta Pjanic : da Milinkovic-Savic al sogno Pogba - tutti i nomi Per sostituirlo : Miralem Pjanic finisce nel mirino del PSG e la Juventus prepara una lista di possibili sostituti: da Milinkovic-Savic a Pogba, passando per Rabiot e Ndombele, ecco tutti i nomi per rimpiazzare il centrocampista bosniaco Mentre le altre big della Serie A sono alle prese con un caldissimo finale di stagione, la Juventus, già Campione d’Italia con largo anticipo, ha tutto il tempo per pianificare il suo mercato estivo. Il PSG avrebbe ...

I bestseller di Amazon? Il libro su Salvini e quelli Per diventare "Navigator" : Fabio Franchini Nella top ten della piattaforma di e-commerce romanzi d'amore, ma soprattutto due manuali per diventare un "navigator" e "Io sono Matteo Salvini" Se vi foste mai chiesti quali fossero i primi dieci libri venduti in Italia su Amazon, ecco a voi la risposta. Ma la top ten potrebbe lasciarvi sorpresi e strapparvi un (amaro?) sorriso. Già, perché andando sulla pagina dedicata alla classifica della piattaforma di ...

Caritas : rom spaventati - sPero resistano : 15.32 "Siamo spaventati, speriamo di resistere". Così la famiglia nomade assediata a Casal Bruciato al direttore della Caritas di Roma don Ambarusi. "Ci hanno detto che speravano iniziasse finalmente una nuova vita per loro dopo 20 anni nei campi. Stanno cercando di capire cosa succederà. I bimbi sono andati dagli zii",ha detto Ambarusi. E il vescovo ausiliare di Roma mons. Palmieri ha annunciato di aver invitato la famiglia domani dal Papa in ...

Silvio Berlusconi - la commovente lettera Per i 50 anni del figlio Pier Silvio : “Sono molto orgoglioso di te” : “Sono molto orgoglioso di avere un figlio come sei tu“. Così scrive Silvio Berlusconi in una commovente lettera di 5 pagine scritta al figlio Pier Silvio per i suoi 50 anni. Una lunga missiva, pubblicata in esclusiva dal settimanale “Chi”. “Eccoci qua a festeggiare con te, con Marina, con la mamma il tuo anniversario di mezzo secolo. Mi sembrava davvero impossibile che così tanto tempo sia passato da quando ti tenevo tra ...

Il Trono di Spade 8 : Perché Daeneys potrebbe diventare «Mad Queen» : Il finale della serie si avvicina a grandi passi: ancora due episodi (il prossimo è già il quinto di sei) e tutti sapremo chi siederà su il Trono di Spade. Se non si considera la variabile, in realtà tutt’altro che trascurabile, rappresentata da Jon Snow/ Aegon Targaryen, lo scontro sembra ridotto tra due contendenti: Cercei Lannister e Daenerys Targaryen. Proprio la Madre dei Draghi, dopo la messa in onda del quarto ...

Si asporta da solo testicoli e pene Per diventare nullo! La follia di Trent Gates : Si asporta da solo pene e testicoli per diventare “nullo”. La vicenda che ha dell’incredibile arriva dagli Stati Uniti. Il 23enne Trent Gates, da Washington DC, nell’aprile 2016 ha reciso i propri testicoli, mentre nel gennaio 2017, dopo essere venuto a conoscenza di un altro “nullo”, tal Gelding, con un coltellino di ceramica e senza l’aiuto di alcun chirurgo specializzato si è auto evirato. Nella prima operazione avrebbe utilizzato soltanto ...

Tangenti - Fontana da parte lesa diventa indagato Per abuso d’ufficio : Anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana si ritrova indagato nell’ambito dell’inchiesta per le Tangenti che, nella mattinata di martedì 7 maggio, si è abbattuta sui vertici regionali di Forza Italia. L’ipotesi di reato contestatagli, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è abuso d’ufficio. Le prime informazioni circolate sull’indagine facevano riferimento al presidente lombardo come ...