Palermo | cadavere crivellato di colpi trovato in un’auto | indagine dei carabinieri

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Omicidio a Belmonte Mezzagno, in provincia di. Ildi un uomo di cui non sono ancora state fornite le generalità è stato ridentroin via Umbria. La vittima è stata raggiunta da diversid’arma da fuoco. Sul posto idi Misilmeri, allertati da una telefonata. L'articolodiin un’auto:deiproviene da Il Fatto Quotidiano.

NewSicilia : #GiorgioFarinella, #scomparso ieri a #PetraliaSottana, trovato #cadavere in #casa della #nonna: #dolore della comunità. #Palermo - palermo24h : Pantelleria, trovato il cadavere di un uomo in mare - AllNewsRealty : Ritrovato una cadavere nei pressi della stazione ferroviaria. Si tratta di un palermitano -