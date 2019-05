Negoziante ucciso a Viterbo | resta in carcere lo statunitense fermato

Omicidio Viterbo - fermato l’assassino del Negoziante : «L’ha ucciso per 600 euro di vestiti» : Il giovane era già stato nel negozio di Norveo Fedeli, aveva tentato di comprare capi per 600 euro, ma la carta di credito si era bloccata. Prima di fuggire ha anche rubato il portafogli del commerciante. Il figlio: «Ci aveva parlato di quel cliente»

Negoziante ucciso per i jeans : preso uno straniero 22enne : Stefano Vladovich L'assassino è un cittadino americano, incastrato dai video e dal portafoglio della vittima nascosto in casa ucciso per un paio di jeans non pagati. Quando i carabinieri l'hanno fermato passeggiava come se niente fosse sul lungolago di Marta, sul lago di Bolsena. Pang Michael Aaron, 22 anni, grafico pubblicitario di origini coreane ma con passaporto americano, ha massacrato di botte Norveo Fedeli, 74 anni, dopo una ...

Ha ucciso il Negoziante di Viterbo per 600 euro di vestiti : preso un 22enne americano | Altre tentate truffe erano andate male : Sarebbe un sudamericano di 22 anni il responsabile del brutale omicidio di Norveo Fedeli, il commerciante di Viterbo ucciso ieri nel suo negozio nel centro storico. L'uomo, fermato in strada daicarabinieri di Capidimonte, è ora sotto interrogatorio. Sarebbe già stato nella boutique della vittima

