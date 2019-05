Lancia Ypsilon è leader del segmento B | distanziate le concorrenti nelle vendite di aprile

Lancia Ypsilon - si rinnova con l’allestimento Black and Noir [GALLERY] : Nuova Lancia Ypsilon, l’ urbana più amata dalle italiane cambia il look e diventa Black and Noir nell’inedita serie speciale sempre più elegante Dedicata a una clientela sofisticata e sempre più attenta allo stile, esordisce la nuova Lancia Ypsilon Black and Noir. L’inedita serie speciale del modello leader in Italia nel competitivo segmento B rinnova l’attitudine urbana ed elegante della Fashion City Car attraverso ...

Lancia Ypsilon 2019 : uscita nuovo modello in vista - le novità entro il 2020 : Lancia Ypsilon 2019: uscita nuovo modello in vista, le novità entro il 2020 Nuova Lancia Ypsilon 2019 Il modello della Ypsilon è stato senz’altro un fiore all’occhiello del marchio Lancia. Una delle autovetture principali che ha trainato le vendite dell’azienda facente parte del gruppo FCA. Per tale ragione l’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles non vuole, nella maniera più assoluta, rinunciare al ...

Lancia Ypsilon 2019 : uscita nuovo modello in vista - le novità entro il 2020 : Lancia Ypsilon 2019: uscita nuovo modello in vista, le novità entro il 2020 Il modello della Ypsilon è stato senz’altro un fiore all’occhiello del marchio Lancia. Una delle autovetture principali che ha trainato le vendite dell’azienda facente parte del gruppo FCA. Per tale ragione l’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles non vuole, nella maniera più assoluta, rinunciare al prestigio del modello. La ...

Fiat Panda e Lancia Ypsilon più forti dell'anno scorso nelle vendite : Il mercato auto di marzo registra in Italia un -9% nelle vendite che mette in difficoltà grandi costruttori come Fca (-19%), Ford (-20%) e Daimler (-18%), ma rinverdisce i fasti di due utilitarie italiane. Stiamo parlando della Fiat Panda e della Lancia Ypsilon, al vertice delle vendite nei loro rispettivi segmenti di mercato, quelli di fascia A e B. Una leadership conquistata in modo convincente, migliorando le performance di vendita di marzo ...