La sorellanza | ecco cos’è e perché le donne ne hanno bisogno

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Femminicidi, disuguaglianza salariale e discriminazione. Siamo nel 2018 ma la parità di genere tra uomini e, per molti versi, è ancora lontana. La sottovalutazione del genere femminile è ancora evidente. Nell’ambito lavorativo, l’uomo tende a ricoprire ruoli di maggiore prestigio e a vedere maggiormente riconosciuto il suo lavoro. E sempre sul versante sociale, il numero divittime di violenze e di omicidi è allarmante. In questo contesto difficile, ledevono fare squadra. La solidarietà e l’aiuto reciproco, infatti, sono armi importanti per combattere nell’affermazione dei propri diritti. Disi sente parlare sin dagli anni ’70, quando la scrittrice Kate Millet, esponente di spicco del movimento femminista di quel tempo, coniò il termine “sisterwood” per riassumere un’ideale: l’unione traal di là ...

