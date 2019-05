La ricetta della crostata morbida per la Festa della mamma

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Laper laUn dolce adatto per festeggiare tutte le mamme: con laci si può sbizzarrire con farce e decorazioni Tra i dolci per lac’è la, da poter preparare in anticipo e farcire in base ai gustidestinataria. Unabuonissima con doppia farcia che non ha bisogno di consigli: ecco come si prepara! IngredientiPer la base 200 gr di farina 00 180 gr di zucchero 3 uova 120 ml di latte 90 ml di olio semi 1/2 bustina di lievito per dolci Per la crema 2 uova 75 gr di zucchero 70 gr di farina 1/2 lt di latte scorza di limone qb Per decorare 300 gr di fragole 2 cucchiai di zucchero 1 cucchiaio di liquore PreparazioneIniziate dalla base: mescolate le uova con lo zucchero. Unite il latte e l’olio di semi. Aggiungete la farina setacciata ...

