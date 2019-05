La crociera dei sogni è finalmente arrivata! Aperta isola privata | Perfect Day at CocoCay

Fondazione FS - Cantamessa : crociera ferroviaria notturna attraverso i "Musei dei due mari" : Dal nord al sud d'Italia la Fondazione FS ha dato una nuova spinta ad una categoria di turismo slow che, fino all'avvento dei "musei dei due mari" era rimasta in secondo piano: il turismo ferroviario ...

Nave da crociera in avaria in Norvegia. Il racconto dei passeggeri : "Un'esperienza terrificante" : Proseguono a largo della Norvegia le operazioni di salvataggio sulla Viking Sky, la Nave da crociera finita in avaria ieri al largo della Norvegia con 1373 persone a bordo, tra 915 passeggeri e 458 membri dell'equipaggio, in prevalenza cittadini britannici e statunitensi.Dopo aver tratto in salvo 460 persone con gli elicotteri i servizi di emergenza marittima norvegesi hanno reso noto che le operazioni si sono interrotte: l'imbarcazione ha ...

Nave da crociera in avaria in Norvegia - in corso l'evacuazione dei passeggeri con gli elicotteri : La Viking Sky ha riacceso tre dei suoi quattro motori. Ieri pomeriggio aveva lanciato un SOS dopo essere rimasta con un solo motore in funzione nel mare in burrasca e con venti molto forti. Le ...

Norvegia - la nave da crociera in avaria nel mare in tempesta : le immagini dell’evacuazione dei 1300 passeggeri : La nave da crociera Viking Sky è in avaria con 1300 passeggeri a bordo al largo delle coste norvegesi a causa di un problema ai motori. Sul posto sono stati inviati navi ed elicotteri per l’evacuazione, ma le operazioni sono rese difficili dal maltempo. In zona, infatti, c’è vento forte con raffiche a 38 nodi e onde alte fino a 9 metri L'articolo Norvegia, la nave da crociera in avaria nel mare in tempesta: le immagini dell’evacuazione dei ...

Nave da crociera in avaria : iniziata l’evacuazione dei 1.300 passeggeri : Le autorità norvegesi hanno cominciato l’evacuazione con gli elicotteri di circa 1.300 passeggeri di una Nave da crociera con il motore in panne al largo della costa norvegese. “La Nave da crociera Viking Sky ha lanciato un SOS per problemi al motore e condizioni meteo cattive” ha annunciato su Twitter il centro di soccorso della Norvegia meridionale. In un altro tweet, la polizia locale ha detto che i 1.300 passeggeri ...

Nave da crociera in avaria : iniziata l’evacuazione dei 1.300 passeggeri : Le autorità norvegesi hanno cominciato l’evacuazione con gli elicotteri di circa 1.300 passeggeri di una Nave da crociera con il motore in panne al largo della costa norvegese. “La Nave da crociera Viking Sky ha lanciato un SOS per problemi al motore e condizioni meteo cattive” ha annunciato su Twitter il centro di soccorso della Norvegia meridionale. In un altro tweet, la polizia locale ha detto che i 1.300 passeggeri ...