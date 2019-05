Il prologo di GQ di maggio | il movimento dell' arte secondo Alessandro Michele

gqitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Fin da piccolo mio padre mi portava ogni domenica a visitare i Musei Capitolini o il Museo di Villa Giulia. I musei erano il mio parco giochi, un luogo di divertimento assicurato. Un luogo di scoperta, di crescita e di libertà. Quelle visite domenicali hanno cominciato a nutrire profondamente il mio amore per l’e per le sue forme mutevoli e stratificate. Erano forme che facevano precipitare bellezza, che rispondevano a un’urgenza espressiva. Forme che traducevano le ragioni vitali e profondea loro genesi: ragioni storiche, culturali, simboliche. In quel momento ho cominciato a capire che l’non è separabile dalla vita che la produce, che l’ha bisogno di un movente per dare espressione a quel nucleo di inesprimibile che ci precede. Contattare questo movente è ciò che mi ha permesso di dare spazio al mio percorso creativo. Un percorso che nasce dall’insoddisfazione ...

infoitinterno : San Nicola, scattano i divieti: a Bari vecchia il prologo della festa. Centro chiuso dal 7 al 9 maggio - rep_bari : San Nicola, scattano i divieti: a Bari vecchia il prologo della festa. Centro chiuso dal 7 al 9 maggio [news aggior… -