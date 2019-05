Grande delusione Anthem | è flop di ricavi per EA e BioWare

optimaitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Forse per alcuni è troppo presto per dirlo, ma pare proprio chenon ce l'abbia fatta. Già quandodecise di annunciare un progetto tanto diverso dagli epici giochi di ruolo a cui ci ha abituati furono in molti a storcere il naso. C'era chi non apprezzava la sterzata verso il multiplayer, chi la direzione artistica fin troppo anonima, chi ancora temeva che abbracciare un modello da game as service come quello di Destiny non avrebbe permesso alla compagnia canadese di esprimere il proprio talento narrativo. Purtroppo molte di queste nefaste previsioni si sono avverate, con bug e patch ben poco risolutive a fare il resto, tanto su PC quanto sulle console di ultima generazione di Sony e Microsoft - vale a dire PlayStation 4 e Xbox One., per tantissimi giocatori, è stata una sonora. Tanto da spingerli a dichiararlo ufficialmente morto, per via dei problemi ...

