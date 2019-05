De Laurentiis show sul suo Napoli | bacchetta Insigne e punge le rivali dal “fatturato

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Aurelio Deha parlato dell’annata del suoma anche del tanto agognato rinnovo contrattuale di capitanAurelio Denon è mai banale quando decide di intervenire con dichiarazioni sul suoe non solo. Anche ieri il patron del club partenopeo ha parlato al Corriere dello sport ha sollevato alcune questioni interessanti, sopratutto per quanto concerne il tanto discusso rinnovo di: “Lui non aspetta un incontro con me, e nemmeno un rinnovo: al massimo un prolungamento. Se vuole restare qui a vita lo dicesse, così discutiamo di come legarlo a noi e renderlo un ulteriore simbolo di questa squadra. Essendo napoletano, ha tutto per fare il capitano ma per esserlo davvero bisogna saper parlare alla squadra e convincerla a poter raggiungere certi obiettivi”. LaPresse Insomma,stuzzicato dal presidente, il quale ha fatto un ...