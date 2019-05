Dall' Europa un appello agli Usa per un nuovo approccio sull' accordo nucleare con l’Iran

Mario Monti a 'Dimartedì' : 'Ci stiamo isolando. L'Italia sta uscendo Dall'UE e Dall'Europa' : ... ma ad avere attorno dichiarazioni bellicose sull'UE e sul vincolo di Bilancio degli altri ministri: essi contribuiscono al peggioramento dell'economia, dei tassi di interesse e dello spread'. L'ex ...

Bergoglio apre la campagna elettorale per l’Europa Dalle piazze minori di Bulgaria e Macedonia : Come un principe azzurro che aggira e azzera le gerarchie dello charme costituito. In sistematica e scientifica ricerca di cenerentole da impalmare. Da trasformare in regine.Giunto al settimo anno del pontificato, il Papa extraeuropeo continua indefesso a ignorare le grandi capitali, Bruxelles e Berlino, Parigi e Madrid. aprendo al contrario la campagna elettorale dalle piazze minori. Calzando la scarpetta e calcando il terreno della zona ...

Dall’inizio del 2019 in Europa ci sono stati 34mila casi di morbillo - dice l’OMS : Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall’inizio dell’anno in Europa si sono verificati oltre 34mila casi di morbillo, la maggior parte dei quali in Ucraina (circa 25mila). 13 persone sono morte a causa dell’epidemia di morbillo in Ucraina, Romania e

Il futuro dell'Europa unita passa anche Dall'istruzione : Non è questo ciò che serve, specie ai più giovani, per scoprirsi adulti e responsabili? Per l'Europa il fulcro di questa politica non è solo l'istruzione. Sull'istruzione in senso stretto l'Unione ...

Mirco Montefinese protagonista italiano del documentario 24H Europe di ARTE - Dalla Fiat di Melfi al sogno di “un’Europa dei popoli” : Tra gli italiani protagonisti del monumentale documentario della durata di 24 ore dal titolo 24H Europe - The next generation, prodotto da ARTE e presentato a Milano con una proiezione-evento sabato 4 maggio, c'è Mirco Montefinese, giovane operaio della FCA di Melfi che ha accettato di raccontare la sua vita di lavoratore e studente del Meridione d'Italia. Il progetto, nato da una coproduzione internazionale della piattaforma culturale ARTE ...

Clima - polvere di deserto sull’Europa : gli effetti Dall’energia alla salute : Cieli rossi e sabbia che si deposita un po’ ovunque, soprattutto nella parte meridionale dell’Europa. Sono gli effetti visibili della polvere del deserto che viaggiando per migliaia di chilometri è arrivata da noi. E’ un fenomeno primaverile, quando i pennacchi di polvere del Sahara vengono trasportati dal vento attraverso il Mar Mediterraneo, ma con il cambiamento Climatico, che causa l’espansione dei deserti, la polvere ...

Venezuela - tra Usa e Russia è clima da Guerra Fredda. Dalla Siria all’est Europa - Mosca sbarra la strada a Washington : Da una parte gli Stati Uniti, dall’altra la Russia, con sullo sfondo la Cina. Sono i paesi che più di tutti si stanno esponendo sul Venezuela, in particolare dopo il tentato golpe del 30 aprile lanciato dall’autoproclamato presidente, Juan Guaidò, e per ora terminato con un nulla di fatto. Se non fosse che siamo nel 2019, sembrerebbe di essere tornati indietro di 60 anni, ai tempi della Guerra Fredda. Tensione sempre più alta, ...

"Dall'Europa un atto di omicidio" : Johannes Bayer, 31 anni, presidente e fondatore della Sea-Watch ha deciso di rompere il silenzio e di dare all’HuffPost un’intervista in esclusiva, mai concessa in Europa. Giovane, deciso, sintetico, ha alle spalle un curriculum eccellente: una laurea in Ingegneria, con specializzazione in architettura navale presso la Hochschule Bremen, in Germania e un master in scienze tecnologiche marittime navali, ottenuto al Kungliga ...

Salvini Dall'amico Orban : nuova Europa proteggerà sue frontiere : Roma, 2 mag., askanews, - Visita del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in Ungheria. Dopo aver sorvolato la frontiera anti-migranti con la Serbia a bordo dell'elicottero, il vicepremier si è ...

Cristoforo Colombo e la “malattia della vergogna” : la sifilide - portata Dalle Americhe - fu una piaga in Europa : Nel 1492, Colombo salpò per l’oceano ma di ritorno dal mare, potrebbe aver contribuito alla diffusione di una nuova malattia, la sifilide. La prima epidemia registrata di sifilide si verificò durante il Rinascimento nel 1495. Inizialmente, la malattia esplose tra l’esercito di Carlo VIII dopo che il re francese invase Napoli, per poi diffondersi e devastare il continente. La sifilide è una grave malattia, dolorosa e pericolosa, a cui fino al 30 ...

ESCLUSIVA Sen. Dal Mas - FI - : "Forza Italia vuole un'Europa liberata Dalle tecnocrazie - Conte è il mediatore tra le pulsioni di Salvini e Di ... : ... liberata dalle tecnocrazie e da vincoli assurdi, più vicina agli interessi dei cittadini, più attenta alle esigenze legittime dei singoli Paesi su tutti i temi, a partire dall'economia, dal lavoro, ...

Serie A - Atalanta : Gasperini - quante richieste. Il futuro passa Dall'Europa : E adesso per Gian Piero Gasperini comincia il difficile, si fa per dire,. Ha un contratto fino al 2021 con un'opzione per un altro anno, ma è seguito dal Milan per il dopo Gattuso ed è sempre stato ...

Lazio - Simone Inzaghi : “L’Europa non dipende solo Dalla finale di Coppa Italia” : Le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della partita contro la Sampdoria, in programma domani alle 18: “Il nostro obbligo è sapere che mancano sei finali e che il nostro percorso per l’Europa non dipende soltanto dalla finale di Coppa Italia ma anche dal campionato“. “Comunque – ha sottolineato l’allenatore biancoceleste in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello ...

Quando l'Europa sa come difendersi Dalle grandi multinazionali : Qualche mese fa Facebook ha deciso di cambiare le sue linee guida per la pubblicità online durante le elezioni europee. Da metà aprile, fino a nuovo avviso, le pubblicità su Facebook non saranno più disponibili per l'intera Unione Europea, ma solamente all'interno di ogni singolo Stato membro.Questo è essenzialmente il cuore della nuova strategia pubblicitaria che Facebook ha introdotto poche settimane fa. ...