Consumi - Coldiretti : "Vola frutta e verdura - +1 miliardo di kg in 10 anni" : Aumentano i Consumi di frutta e verdura degli italiani con un incremento di quasi un miliardo di chili nell'ultimo decennio e il dato record di 8,7 miliardi di chili registrato nel 2018. A segnalarlo ...

VINITALY : COLDIRETTI - DA VIGNA LAVORO PER 1 - 3 MILIONI DI PERSONE Fatturato da record - sale a 11 miliardi - +3% - - in crescita anche i Consumi : L'esercito del vino " rileva COLDIRETTI " spazia dai viticoltori agli addetti nelle cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche in attività connesse, di servizio e nell'indotto che si sono ...