Amici 18 | Alberto Urso intervista | “Mi ero lasciato andare…”

Amici - febbre da serale. Mameli contro Alberto - chi esce : la voce di chi la sa lunga : Nessun eliminato nell’ultima puntata di Amici 2019, anche se, a sorpresa, i due direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo salutano il talent show di Maria De Filippi alla sesta puntata. Per gli analisti di Stanleybet.it, il cantante Mameli si conferma a rischio eliminazione, con la vittori

Alberto Urso sorpresa ad Amici 2019, il cantante emozionato per la nonna scomparsa Alberto Urso ha ricevuto la sua sorpresa durante il Serale di Amici 2019. Il suo turno è arrivato nella puntata di sabato 4 maggio, allo scadere della seconda manche. Tutto è successo dopo che il cantante si è esibito, per evitare di

Amici 2019 diretta: sorpresa per Alberto
Nuovo appuntamento questa sera con Amici di Maria De Filippi.Oggi, sabato 4 maggio, in diretta su Canale 5 alle ore 21.15, sesta puntata del talent show "Amici".

Amici 18, Alberto Urso criticato pesantemente su Radio 105 per il suo nuovo singolo Alberto Urso è il candidato numero uno alla vittoria di Amici 18, ma in Radio è stato stroncato pesantemente. E non stiamo parlando di una Radio qualsiasi, bensì di Radio 105, partner di Amici di Maria De Filippi.

In queste ore, si sta facendo un gran parlare di alcune esternazioni poco carine che un Dj Giuseppe ha fatto sull'inedito di un allievo di Amici: stiamo parlando di Alberto Urso e del suo brano 'La mia rivoluzione'. mentre Radio 105 trasmetteva la canzone del tenore della Squadra Blu, lo speaker si è lasciato andare a commenti che hanno fatto infuriare i tantissimi fan del ragazzo, che stanno protestando in modo veemente sia nei confronti

Alberto Urso e Mameli, ancora scontri ad Amici di Maria De Filippi Oggi nel day time di Amici 2019 sono andati in onda Mameli e Alberto Urso che non se le sono mandate di certo a dire; tra le tante cose il cantante dei Bianchi ha voluto lanciare una sfida al lirico dei Blu basata

Che tra Alberto Urso e Mameli non scorra più buon sangue è evidente, visto che ad Amici 2019 il secondo non ha mai perso occasione per sminuire il bel canto sottolineando che la musica

Si intitola Solo il primo disco di inediti di Alberto Urso, concorrente dell'attuale edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. L'album è prodotto da Polydor Italia (Universal Music Italia) e contiene 11 brani. Arriverà nei negozi e in digital download il prossimo 10 maggio, in piena fase serale di Amici di Maria De Filippi che vede già Alberto tra i possibili vincitori del programma insieme alla talentuosa cantante ed autrice Giordana

Amici 2019 serale, Alberto e Giordana hanno cantato con Arisa e Irama nella prova TIM. Ecco i video delle esibizioni. Nella quinta puntata del serale di Amici tra gli ospiti, oltre all'attore americano John Travolta (qui trovi tutti i suoi interventi), c'erano anche Arisa e Irama. I due ospiti hanno cantato in una sfida di canto rispettivamente con Alberto e Giordana.

Amici Serale, anticipazioni. La mamma di Alberto Urso rompe il silenzio: "So che soffriva…" Si è raccontata in una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale DiPiù la mamma di Alberto Urso di Amici 2019. La donna, commentando la partecipazione del figlio al fortunato talent condotto da Maria De Filippi, ha avuto modo di Parlare anche del suo passato, confessando: Alberto oggi è molto

Amici 2019 Serale, parla il Maestro di canto di Alberto Urso: "Mi ha cancellato dalla sua vita" Ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale DiPiùTv Francesco Zingariello, insegnante di canto di Alberto Urso, rivelazione di Amici 18. L'insegnante di canto ha rilasciato una lunga intervista, affermando: "Ho seguito Alberto come un figlio, l'ho aiutato a laurearsi, ma poi è sparito! Quando l'ho visto in tv