Al Salone del Libro di Torino vado senza esitare Non sono io l’intruso

(Di mercoledì 8 maggio 2019) “Se CasaPound mette un picchetto nel mio quartiere che faccio, me nedal quartiere?” scrive Michela Murgia il 6 maggio rispetto alla predell’editore Francesco Polacchi di AltaForte aldeldi. Infatti Polacchi è quello che ha dichiarato “un militante di Casapound, anzi il Coordinatore regionale della Lombardia (…) Non posso dire chefascista? E invece sì, sia teoricamente, sia tecnicamente”. E così Michela chiede ai lettori e alle lettrici che andranno a sentirla “sabato 11 all’Arena Bookstok alle 18:30 di venire con unche per loro incarni e rappresenti i valori della democrazia, dell’umanità e della convivenza offesi dal fascismo e dal nazismo”. Anche Evelina Santangelo ci sarà perché viene “da una terra, la Sicilia, e da una storia, la lotta alla mafia, in cui le lotte si fanno sul campo non a casa propria”. Perché la sua ...

