86enne in piazza con gli antifascisti Poi dal balcone fa risuonare Bella Ciao

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Pippo Macrì è ina Casal Bruciato con gli. Su un cartello che porta sempre con sé si legge: “A voi giovani: lottate sempre con la ragione. Fate valere i vostri giusti diritti. Difendeteli. Quando si lotta per una giusta causa non c’è mai violenza”. Il signore, 86 anni, è un habitué delle manifestazioni, tant’è che è conosciuto tra i ragazzi che sfilano per le strade per esprimere solidarietà alla famiglia rom sotto assedio da giorni per l’alloggio regolarmente assegnatole dal comune. A un certo punto lo perdiamo di vista. Leggi anche: "Raggi ci ha chiesto di resistere, ma noi non ce la facciamo più" Lo ritroviamo 200 metri più avanti, suldi casa. Sta allestendo un mini-impianto stereo ...

