Xiaomi annuncia Android Q Beta 3 per Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 3 5G

Xiaomi annuncia Mi ART TV con schermo 4K - cornici sottili e una modalità arte : Oltre alle quattro nuove smart TV, Xiaomi ha annuncia to anche Mi ART TV, la televisione che può trasformarsi in quadro con la modalità arte . L'articolo Xiaomi annuncia Mi ART TV con schermo 4K, cornici sottili e una modalità arte proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia MIUI 10 Global Beta per Redmi Note 7 e Note 7 Pro : Il team di Xiaomi ha deciso di dare il via al programma di Beta testing per la ROM Globale dei Redmi Note 7 e Note 7 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Xiaomi annuncia MIUI 10 Global Beta per Redmi Note 7 e Note 7 Pro proviene da TuttoAndroid.