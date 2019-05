Violenza sessuale | orrore a Taranto | stupra bimba di 10 anni | arrestato il domestico

Taranto - Violenza sessuale su una bambina di 10 anni : arrestato domestico 54enne : La bambina ha raccontato tutto alla madre, che aveva notato dei segni di nervosismo e si è fatta raccontare cosa le stesse accadendo. La polizia ha arrestato l'uomo

Abusi sul nipotino di quattro anni? Nonno indagato per Violenza sessuale : In base ai primi accertamenti investigativi, gli Abusi si sarebbero verificati tra le mura domestiche, in un Comune del Basso Salento, circa un anno fa.

Vicenza - tre arresti per Violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 16 anni : Tre persone sono state arrestate a Vicenza per violenza sessuale di gruppo su una 16enne. La violenza è avvenuta a fine ottobre nella casa della vittima. Sotto accusa due stranieri di 27 e 28 anni, da diversi anni residenti in Italia, e una donna italiana di 31: secondo il gip Massimo Gerace, i tre hanno abusato della ragazza nonostante lo stato di inferiorità fisica e psichica causato dall’uso di stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti tra ...

Viterbo - Violenza sessuale : arrestato consigliere di CasaPound : Due ragazzi sono stati arrestati questa mattina a Viterbo con la pesante accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna di 36 anni, avvenuta in un circolo privato della città durante una festa riservata ai soli soci.I due, un ragazzo di 19 anni e uno di 21, secondo l'accusa avrebbero indotto la donna a consumare alcolici e, dopo una serie di approcci sessuali non andati a buon fine, avrebbero aggredito la 36enne con dei pugni in ...

Difende le donne - cita Mao - Fidel Castro e Priebke : chi è Chiricozzi - il consigliere di CasaPound accusato di Violenza sessuale : I due casi di cronaca avevano sconvolto l'opinione pubblica e furono cavalcati da destra e ultradestra contrarie all'immigrazione. Anche da CasaPound e Chiricozzi. Forse, da allora, qualcosa è ...

Su Instagram difende le donne - cita Mao - Fidel Castro e Priebke : chi è Chiricozzi - il consigliere di CasaPound accusato di Violenza sessuale : Mussolini e marcette, Fidel Castro e Mao Tse Tung. Un nazista confuso. Il consigliere comunale di CasaPound Francesco Chiricozzi, accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna di 36 anni, sembra non avere le idee chiare. E che fino a qualche mese fa pubblicava locandine del Ventennio in difesa delle donne. Certo, non mancano croci celtiche e tartarughe frecciate – il simbolo dei fascisti del terzo millennio – sui profili ...

