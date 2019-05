Un posto al sole | puntata di giovedì | arriva al Vulcano Patrizio

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) La soap opera 'Unal', in onda sul piccolo schermo dal lontano 21 ottobre 1996, riesce da oltre vent'anni a incuriosire i milioni di telespettatori italiani che vogliono scoprire cosa stia succedendo all'interno della famiglia Giordano. Gli intrighi sono sempre dietro l'angolo e costringono gli abitanti di palazzo Palladini a risolvere delle situazioni complesse. Un esempio si ritrova nella figura di Raffaele che non accetterà la decisione del figlio Diego di lasciare la casa per trovare un'abitazione più vicina al lavoro. A causa di questa vicenda, l'uomo sarà rammaricato per il trasferimento del primogenito ma le sorprese sono pronte per cambiare l'umore del portiere. Ciò è dimostrato dall'appuntamento del 9 maggio, ricco di novità per il personaggio interpretato daRispo. Le anticipazioni delladinumero 5249 svelano che sarà al centro ...

silamberti : #SalonedelLibro tutta alla ricerca di un posto al sole. Ora pure l'esposto per apologia di #fascismo. Cosa non si f… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Giovanna tormentata dal serial killer anche nel sonno: guarda le #repliche di #upasofficial in onda al mattino su @RaiPremium… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Ti ricordi quando Niko lascia Manuela senza parole rifiutandosi di tornare con lei? Guarda le #repliche di #upasofficial in o… -