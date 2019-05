Uccide la moglie a colpi di pistola al culmine di una lite a Cave | vicino Roma

Vigevano - finanziere accoltella e Uccide la moglie di 38 anni : poi si toglie la vita : Un'altra terribile tragedia familiare si è verificata ieri sera a Vigevano , in provincia di Pavia, dove un finanziere di 55 anni , in servizio presso il comando di Corsico, ha ucciso la moglie , una 38enne, accoltella ndola. Il tutto, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, è avvenuto sotto gli occhi della figlia di 11 anni , la quale al momento dei fatti si trovava in casa. La stessa è rimasta ovviamente scioccata da quanto accaduto. ...

Vigevano - finanziere Uccide la moglie a coltellate e poi si toglie la vita : Ha accoltellato a morte la moglie di 38 anni e poi si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. L’omicidio-suicidio è avvenuto la notte scorsa poco prima di mezzanotte in un’abitazione di via Ivrea a Vigevano. Il protagonista è un finanziere di 55 anni, in servizio alla compagnia di Corsico. La coppia aveva una figlia di 11 anni, che era in casa al momento dei fatti. Da quanto si è appreso, l’uomo era molto geloso e non accettava ...