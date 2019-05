Troia | ti stupro Incubo senza fine per i rom di Casal Bruciato

huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) “, ti”. Basta questo insulto, lanciato all’indirizzo di Senada e della sua bambina Violetta, di 2 anni, all’arrivo all’alloggio di via Satta per capire il livello di intolleranza e d’odio nei confronti dei rom a. La famiglia bosniaca di 14 persone, dopo una notte di paura trascorsa insonne, è tornata a nella casa che il comune di Roma gli ha regolarmente assegnato. Ad aspettarli i condomini, inferociti, e un gruppo di Casapound, che ha aizzato i cittadini sin dalle prime ore del mattino. Tensione alle stelle, con la polizia costretta a scortare Imer, il capofamiglia, Senada e due figli (Violetta e il più grande, di 21 anni) fino alla scala 3 del fabbricato. “Merde, andate via. Tanto dovete uscì...”. E poi quel tremendo, vergognoso insulto, che non avremmo mai voluto riportare. “, ...

