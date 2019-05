Tim Sweeney fa dietrofront | ora Epic Games ama Microsoft

Tim Sweeney conferma ancora una volta che il suo Epic Games Store non è uno spyware : Senza considerare la questione esclusive (che ha reso Epic Games una delle compagnie più odiate dai giocatori PC), negli ultimi mesi l'Epic Games Store è stato accusato di comportarsi come un vero e proprio spyware e di raccogliere senza permesso i dati degli utenti per poi inviarli al partner Tencent, e di conseguenza al governo cinese.Come riporta Comicbook, il CEO di Epic, Tim Sweeney è intervenuto su Twitter per difendersi, dopo aver letto ...

Tim Sweeney : Epic Games Store continuerà ad impadronirsi delle esclusive : Epic Games Store continuerà a firmare e finanziare accordi di esclusività con gli sviluppatori e i publisher "indipendentemente" da precedenti impegni con Steam, riporta VG247.com.Tim Sweeney, CEO di Epic, ha dichiarato che le offerte di esclusività e i finanziamenti offerti da Epic Games Store continueranno a essere implementati nonostante qualsiasi "piano o annuncio" che i potenziali sviluppatori e publisher che si avvicinano alla piattaforma ...

Tim Sweeney difende l'Epic Games Store : "Rende l'industria migliore" : Secondo il fondatore di Epic Games, Tim Sweeney, l'Epic Games Store non farà altro che migliorare l'industria videoludica, anche se si tratta di qualcosa che i videogiocatori non riescono a comprendere, possiamo leggere su Resetera.Secondo Sweeney infatti, le vendite di Metro Exodus provano quanto alla fine a contare sono i giochi e non gli Store, e al contempo viene anche rotto il modello di business in vigore da una decina di anni secondo il ...

Tim Sweeney annuncia Epic MegaGrants : un fondo da 100 milioni di dollari per gli sviluppatori : Nel corso della GDC 2019 Tim Sweeney di Epic Games ha annunciato il nuovo fondo da 100 milioni di dollari Epic MegaGrants per gli sviluppatori e creatori di contenuti.Secondo Sweeney, si tratta di un "finanziamento garantito e senza vincoli" e non sarà necessario utilizzare l'engine di Epic o essere presenti sullo store.Il fondo è il frutto del grande successo di Fortnite, che ha incassato 3 miliardi di dollari lo scorso anno, e di Unreal ...

Tim Sweeney : Epic Games Store non accetterà "giochi scadenti" : Per anni, Valve ha lottato con il problema di cosa dovrebbe e non dovrebbe vendere sul negozio di Steam. All'inizio, Valve aveva un "potere decisionale". Quindi ha introdotto Greenlight, consentendo agli utenti Steam di votare per i giochi che volevano vedere sulla piattaforma. Alla fine, la compagnia ha eliminato tutto questo e ora permette a chiunque di inserire praticamente qualsiasi gioco sullo Store se paga una tassa di $ 100.Ciò ha causato ...

L'Epic Games Store e le esclusive che fanno infuriare molti giocatori : l'opinione di Tim Sweeney : Che il modus operandi di Epic Games quando si tratta della gestione del proprio Store non stia piacendo a parecchi giocatori PC è un dato di fatto sotto agli occhi di tutti. Il caso più recente è quello riguardante Phoenix Point ma la questione è sicuramente delicata dato che l'accaparrarsi esclusive non viene di certo visto come un atteggiamento in favore di una concorrenza sana tra Store.Ovviamente il fondatore di Epic, Tim Sweeney, non poteva ...